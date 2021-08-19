Столото в тираже 456 "Жилищная лотерея": 22 августа 2021 года на кону 700 млн и 25 призов по 250 000 рублей на ремонт
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Столото в тираже 456 "Жилищная лотерея": 22 августа 2021 года на кону 700 млн и 25 призов по 250 000 рублей на ремонт

5:20:288/19/2021Фото: pixabay.com
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На этой неделе есть поводы поучаствовать в «Жилищной лотерее».

Акция проводится с 08.07.2021 по 19.09.2021 включительно

Текущий суперприз
На этой неделе есть несколько классных поводов поучаствовать в «Жилищной лотерее».

— Разыграем 25 призов по 250 000 рублей на ремонт и множество других денежных призов.
— Суперприз — 700 000 000 рублей.
— Останется 3 шара, выигрышей будет больше!
— Приобретая 2 билета, вы получите скидку 1 500 рублей на покупки в магазинах kari.

Пора испытать удачу!

Чтобы принять участие в акции, купите специальный блок из двух типографских билетов. Либо купите от двух билетов на сайте, в мобильном приложении или с помощью СМС.

Промокод для получения скидки будет напечатан на блоке из двух типографских билетов. Если же вы купите два электронных лотерейных билета, мы пришлём промокод на вашу электронную почту. При условии, что вы указали её при регистрации на сайте stoloto.ru.

Билеты уже в продаже на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 21 августа.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 22 августа, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало — в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

В тексте отображается размер суперприза, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

Акция проводится с 08.07.2021 по 19.09.2021 включительно. С информацией об организаторе акции, с правилами ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kari.com.

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