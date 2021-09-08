Стали известны подробности гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Он спасал человека.

Появились страшные подробности гибли министра по ЧС Евгения Зиничева. Как стало известно, он погиб, спасая человека.
На месте учений работала съёмочная группа RT, они стали свидетелями произошедшего. По словам главного редактора канала Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Оператор сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ.
Их экстренно госпитализировали на вертолёте, но они скончались, так и не долетев до больницы.
Напомним, 8 сентября, стало известно, что в Норильске во время учений погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Министр приехал в Дудинку, где начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций. Совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.