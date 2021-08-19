19 августа – собирают горох: божественно вкусный рецепт горошницы
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19 августа – собирают горох: божественно вкусный рецепт горошницы

6:20:008/19/2021Фото: Public Domain Pictures
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Горошницей называют блюдо из гороха, похожее на кашу. Она может быть густой или жидкой, но основной компонент блюда - горох.

горох
Блюда из гороха получаются очень сытными

Яблочный спас в некоторых регионах также называют Гороховым спасом - его также собирают с этого дня. Помимо яблочных блюд благоприятно готовить гороховые каши, называемые горошницами - они прекрасно насыщают и являются очень полезными для организма. Горох - это замечательный источник растительного белка. Поскольку все еще идет Успенский пост, то блюда из гороха сейчас актуальны.

Приготовление этой каши является довольно простым при минимуме ингредиентов, однако за этой кашей нужно следить очень внимательно, поскольку она может пригореть. Для приготовления горошницы вам потребуется сушеный горох 300 гр, 3 стакана воды, соль по вкусу и сливочное масло для заправки. Подавать готовую горошницу можно просто с жареным луком, а также с жареным беконом или жареной колбаской. Если вы не соблюдаете пост, можно существенно усилить питательную ценность этого блюда. Из указанного количества ингредиентов получается 3-4 порции каши.

Горох нужно тщательно перебрать и удалить из него весь мусор, после этого его требуется промыть и замочить на ночь в холодной воде. Если времени на замачивание нет, можно варить и так, однако процесс варки существенно затянется.

На утро воду сливаем, горох снова тщательно промываем чистой водой и выкладываем его в кастрюлю. На одну часть гороха берётся две части воды. До кипения горох доводим на сильном огне, при этом выделяется много пены, которую нужно убрать. После этого убираем огонь на минимум, наливаем в кастрюлю половину стакана холодной воды и перемешиваем.

Варить кашу нельзя под закрытой крышкой, поскольку она от вас сбежит. Постоянно помешивайте кашу и следите за уровнем воды. Как только горошины начнут развариваться, можно добавить соль и варить готовности, как вы любите. Можно варить кашу до такого состояния, что она станет совсем однородной, кому-то нравятся целые горошинки в ней. По готовности каши в неё добавляется сливочное масло, после чего блендером или толкушкой кашу превращаем в пюре. Это делается также по желанию, можно и не измельчать сваренный горох.

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