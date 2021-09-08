Звезда Instagram Кайли Дженнер вновь беременна от Трэвиса Скотта

Среди поклонников дивы ходило много слухов о том, что Кайли Дженнер ждет второго ребенка. И вот звезда подтвердила все догадки. Чтобы сделать это красиво 24-летняя девушка опубликовала в инстаграме трогательное видео и официально заявила, что она и рэпер Трэвис Скотт снова станут родителями.
Ролик состоит из кадров, реакции близких родственников на беременность, кадры с самого узи. Есть в видео и моменты, как она спешит поделиться новостью с возлюбленным, который целует ее живот.
Напомним, Трэвис Скотт и Кайли Дженнер вместе уже больше четырех лет, и как полагается всем известным парам, они неоднократно расставалась даже после рождения первенца. Как говорят знакомые пары, Кайли нравится быть мамой. Она очень рада, что они с Трэвисом снова ждут малыша. Кайли наслаждается своей беременностью и старается проводить время только с близкими друзьями и семьей.
Отметим, что в апреле 2019 года девушка заявила, что мечтает о большой семье. Во время прямой трансляции в микроблоге она сказала близкой подруге Стасси Караниколау, что хочет иметь семь детей.