Звезда Instagram Кайли Дженнер вновь беременна от Трэвиса Скотта
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Звезда Instagram Кайли Дженнер вновь беременна от Трэвиса Скотта

4:03:179/8/2021Фото: А вы знаете об этой персоне?
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Владелица бьюти-империи поделилась в своем профиле радостным видео.

Опубликованное видео из инстаграма Кайли Дженер

Среди поклонников дивы ходило много слухов о том, что Кайли Дженнер ждет второго ребенка. И вот звезда подтвердила все догадки. Чтобы сделать это красиво 24-летняя девушка опубликовала в инстаграме трогательное видео и официально заявила, что она и рэпер Трэвис Скотт снова станут родителями.

Ролик состоит из кадров, реакции близких родственников на беременность, кадры с самого узи. Есть в видео и моменты, как она спешит поделиться новостью с возлюбленным, который целует ее живот.

Кадры из видео

Напомним, Трэвис Скотт и Кайли Дженнер вместе уже больше четырех лет, и как полагается всем известным парам, они неоднократно расставалась даже после рождения первенца. Как говорят знакомые пары, Кайли нравится быть мамой. Она очень рада, что они с Трэвисом снова ждут малыша. Кайли наслаждается своей беременностью и старается проводить время только с близкими друзьями и семьей.

Отметим, что в апреле 2019 года девушка заявила, что мечтает о большой семье. Во время прямой трансляции в микроблоге она сказала близкой подруге Стасси Караниколау, что хочет иметь семь детей.

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