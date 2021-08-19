Матери Афганистана бросают младенцев через колючую проволоку аэропарта солдатам. Отчаянная попытка спасения детей на видео
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Матери Афганистана бросают младенцев через колючую проволоку аэропарта солдатам. Отчаянная попытка спасения детей на видео

3:27:428/19/2021Фото: скрин с видео
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В аэропорту погибли уже 12 человек.

Детей бросают через проволоку

Ночью в аэропорту Кабула случилось очередное ЧП. Местные жители, которые пытаются покинуть страну, решили взять входы в аэропорт штурмом. Американские солдаты начали стрелять и бросать светошумовые гранаты в толпу. А женщины с грудными детьми на руках, отчаявшись, начали кидать своих младенцев в солдат через колючую проволоку, в надежде на то, что хотя бы дети уедут из Афганистана.

По данным талибов (запрещены в РФ), по меньшей мере, 12 человек погибли в аэропорту — их либо застрелили, либо затоптали.

Между тем министр обороны Великобритании Бен Уоллес  опровергая сообщение о том, что владельцы британских паспортов не могут улететь домой, а самолеты из Афганистана улетают полупустыми. По его словам, Британия не отправила ни одного пустого самолета и всех британцев вывозят вовремя.

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