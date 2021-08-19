Боевики "Талибана"* расстреляли митингующих на митинге ко Дню независимости

В Афганистане проходят митинги ко Дню независимости страны, радикально настроенные новые власти не благоприятствуют мирным демонстрациям граждан, которые используют символику Афганистана.
Несколько человек стали жертвами давки и расстрела на данном мероприятии, которое проходило в городе Асадабаде провинции Кунар. Стрельба была открыта со стороны вооруженных представителей движения «Талибан*» (организация, запрещенная на территории РФ). Причиной гибели мирных жителей могли стать и огнестрельные ранения и давка, которая была спровоцирована стрельбой по людям.
В Афганистане произошла смена власти — действующий президент покинул страну и находится в Арабских Эмиратах. Захватившие страну талибы собираются построить новое государство и жить по законам шариата.
В настоящее время граждане пытаются покинуть страну любыми способами, несмотря на то, что новые власти призывают чиновников выйти на работу и обещают не преследовать их впоследствии, сообщает Reuters.