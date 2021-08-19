Житель Бердска взломал игровой автомат и украл 2360 рублей

Бердский городской суд вынес приговор местному жителю, который в апреле вскрыл игровой автомат. Он находился в магазине Магнит. Игровой автомат представлял из себя кран, с помощью которого можно доставать призы. Отметим, что целью злоумышленника были деньги в техническом отсеке.
Войдя в магазин, он отжал дверцу отсека, забрал оттуда коробку с 2360 рублями и спокойно вышел из магазина. Найти его удалось с помощью камер видеонаблюдения. Полицейские задержали его и он полностью во всем признался.
Отметим, что это его первый суд по уголовному делу. Мужчина женат и имеет двоих детей. Также подсудимый рассказал, что сможет заплатить штраф, так как у него есть постоянное место работы. В итоге, суд постановил взыскать с мужчины 10 тысяч рублей штрафа.