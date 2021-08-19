Школы Бердска безопасны и могут открыть двери 1 сентября, заявили в госпожнадзоре

Отдел надзорной деятельности по Бердску участвовал в приемке образовательных учреждений города к новому учебному году. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в ОНД 19 августа.
-В процессе проверок рассматриваются документы характеризующие противопожарное состояние объектов образования, а также проводятся противопожарные обследования. Особое внимание при проведении обследований сотрудники ОНД по Бердску уделяют работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, состоянию путей эвакуации, чердачных и подвальных помещений, наличию первичных средств пожаротушения и их состоянию, а также проверке знаний и действий персонала при эвакуации людей в случае возникновения пожара, - уточнили в ведомстве.
Кроме того, сотрудники госпожнадзора в каждой школе и детсаду проводятся инструктажи и беседы с персоналом по пожарной безопасности. Вручают памятки по соблюдению требований пожарной безопасности для размещения на информационных стендах учреждения.
-По состоянию на 19 августа все общеобразовательные учреждения на территории Бердска прошли приемку к началу нового учебного года, - отметили в ОНД.
А значит, ученики и воспитанники будут находиться в безопасности.