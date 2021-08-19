Школы Бердска безопасны и могут открыть двери 1 сентября, заявили в госпожнадзоре
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Школы Бердска безопасны и могут открыть двери 1 сентября, заявили в госпожнадзоре

7:03:078/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Специалисты проверили системы автоматической противопожарной защиты, состоянию путей эвакуации, чердаки и подвалы, средств пожаротушения, а также знания персонала по действиям при ЧП.

Школы Бердска ждут учеников

Отдел надзорной деятельности по Бердску участвовал в приемке образовательных учреждений города к новому учебному году. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в ОНД 19 августа.

-В процессе проверок рассматриваются документы характеризующие противопожарное состояние объектов образования, а также проводятся противопожарные обследования. Особое внимание при проведении обследований сотрудники ОНД по Бердску уделяют работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, состоянию путей эвакуации, чердачных и подвальных помещений, наличию первичных средств пожаротушения и их состоянию, а также проверке знаний и действий персонала при эвакуации людей в случае возникновения пожара, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники госпожнадзора в каждой школе и детсаду  проводятся инструктажи и беседы с персоналом по пожарной безопасности. Вручают памятки по соблюдению требований пожарной безопасности для размещения на информационных стендах учреждения.

-По состоянию на 19 августа все общеобразовательные учреждения на территории Бердска прошли приемку к началу нового учебного года, - отметили в ОНД.

А значит, ученики и воспитанники будут находиться в безопасности.

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