Розыгрыш квартир и машин предложил провести ради явки на выборы в сентябре 2021 года Миронов
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Розыгрыш квартир и машин предложил провести ради явки на выборы в сентябре 2021 года Миронов

6:21:178/19/2021
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По мнению лидера фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, стимулировать избирателей нужно не только в Москве, но и во всех регионах. Хотя, считает он, "Единой России" высокая явка не выгодна.

Миронов предлагает поощрять избирателей

Сергей Миронов, лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме предложил разыгрывать квартиры и машины среди тех, кто придет на избирательные участки. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в его пресс-службе 19 августа.

По мнению Миронова, активность избирателей необходимо стимулировать.

«В Москве стартовала акция «Миллион призов» среди участников онлайн-голосования. Программа хорошо себя показала как инструмент поощрения к вакцинации. Но в случае парламентских выборов, на мой взгляд, стоит поощрять не только и не столько онлайн-явку. Хотя в регионах, где пройдет электронное голосование, мы видим уклон именно в этот формат. Например, по нашей информации, бюджетников не просто поощряют, а настоятельно склоняют к онлайн-голосованию, и это вызывает подозрения», - прокомментировал председатель партии "Справедливая Россия-За правду".

Среди участников дистанционного голосования в сентябре 2021 года в столице будут разыгрывать денежные сертификаты, а также 100 машин и 20 квартир.

«Честнее и правильнее было бы разыгрывать квартиры и машины среди пришедших на участки, и не только в Москве. Это сразу повысило бы явку, хотя мы прекрасно понимаем, что «Единой России» высокая явка невыгодна. Со своей стороны наша партия призывает избирателей все-таки приходить на избирательные участки 19 сентября. Тем самым свести к минимуму возможности фальсификаций, связанные с трехдневным и электронным голосованием», - заявил парламентарий.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о розыгрыше 100 тыс. рублей среди поставивших прививку от коронавируса россиян.

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