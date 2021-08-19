Розыгрыш квартир и машин предложил провести ради явки на выборы в сентябре 2021 года Миронов

Сергей Миронов, лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме предложил разыгрывать квартиры и машины среди тех, кто придет на избирательные участки. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в его пресс-службе 19 августа.
По мнению Миронова, активность избирателей необходимо стимулировать.
«В Москве стартовала акция «Миллион призов» среди участников онлайн-голосования. Программа хорошо себя показала как инструмент поощрения к вакцинации. Но в случае парламентских выборов, на мой взгляд, стоит поощрять не только и не столько онлайн-явку. Хотя в регионах, где пройдет электронное голосование, мы видим уклон именно в этот формат. Например, по нашей информации, бюджетников не просто поощряют, а настоятельно склоняют к онлайн-голосованию, и это вызывает подозрения», - прокомментировал председатель партии "Справедливая Россия-За правду".
Среди участников дистанционного голосования в сентябре 2021 года в столице будут разыгрывать денежные сертификаты, а также 100 машин и 20 квартир.
«Честнее и правильнее было бы разыгрывать квартиры и машины среди пришедших на участки, и не только в Москве. Это сразу повысило бы явку, хотя мы прекрасно понимаем, что «Единой России» высокая явка невыгодна. Со своей стороны наша партия призывает избирателей все-таки приходить на избирательные участки 19 сентября. Тем самым свести к минимуму возможности фальсификаций, связанные с трехдневным и электронным голосованием», - заявил парламентарий.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о розыгрыше 100 тыс. рублей среди поставивших прививку от коронавируса россиян.