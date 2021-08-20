Законы шариата от "Талибана"*: что это такое и как изменится жизнь в Афганистане

Талибан* снова пришел к власти в Афганистане, и предыдущее правление группы предусматривало запрет на работу женщин и суровые наказания. Но теперь «Талибан»* раскрыл, как могут выглядеть права женщин при его новом режиме.
Захватив власть в столице Афганистана Кабуле в воскресенье, талибы дали первую пресс-конференцию во вторник. На фоне широко распространенной озабоченности по поводу прав женщин и девочек теперь, когда Талибан* вернулся к власти, представитель группы заявил, что она «привержена правам женщин в рамках системы шариата», сообщает express.co.uk.
На пресс-конференции официальный представитель Талибана* Забихулла Муджахид сказал:
- Я хотел бы заверить международное сообщество в том, что никто не пострадает. Мы не хотим иметь никаких проблем с международным сообществом. У нас есть право действовать в соответствии с нашими религиозными принципами. В других странах другие подходы, правила и положения ... афганцы имеют право иметь свои собственные правила и нормы в соответствии с нашими ценностями. Они будут работать плечом к плечу с нами. Мы хотели бы заверить международное сообщество, что никакой дискриминации не будет.
Представитель сказал, что женщинам будет разрешено работать и учиться, и они «будут очень активны в обществе, но в рамках ислама».
Представитель не уточнил, на что конкретно могут рассчитывать женщины, живущие в Афганистане под контролем Талибана* сейчас.
Что такое шариат?
Законы шариата - это правовая система ислама, и толкование законов шариата отличается от одной мусульманской страны к другой.
Закон шариата рассматривается как кодекс, который мусульмане должны соблюдать и соблюдать в своей повседневной жизни.
Шариат основан как на Коране, так и на Сунне, повседневных практиках и учениях Пророка Мухаммеда.
Согласно шариату, преступления худуд считаются наихудшими преступлениями и включают прелюбодеяние и кражу среди других преступлений.
В контролируемом талибами Афганистане люди подвергались строгому толкованию законов шариата.
Ранее талибы управляли Афганистаном с 1996 по 2001 год, и в результате их правления публичные наказания и казни стали обычным явлением.
Были разрешены суровые наказания, такие как побивание камнями, ампутации и казнь.
Права женщин и девочек были серьезно ущемлены в последний период правления талибов в Афганистане.
Женщины в основном были привязаны к своим домам, и им разрешалось покидать свои дома только в сопровождении родственников-мужчин.
В большинстве случаев девочкам не разрешали посещать школу, а женщинам - работать.
Талибы избивали мужчин, которые не могли молиться пять и более раз в день, или тех, кто стриг бороды.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.