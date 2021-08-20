Законы шариата от "Талибана"*: что это такое и как изменится жизнь в Афганистане
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Законы шариата от "Талибана"*: что это такое и как изменится жизнь в Афганистане

12:33:108/20/2021,КЭТИ СЬЮЭЛЛФото: pixabay.com
0

Шариат основан как на Коране, так и на Сунне, повседневных практиках и учениях Пророка Мухаммеда.

Законы шариата - это правовая система ислама

Талибан* снова пришел к власти в Афганистане, и предыдущее правление группы предусматривало запрет на работу женщин и суровые наказания. Но теперь «Талибан»* раскрыл, как могут выглядеть права женщин при его новом режиме.

Захватив власть в столице Афганистана Кабуле в воскресенье, талибы дали первую пресс-конференцию во вторник. На фоне широко распространенной озабоченности по поводу прав женщин и девочек теперь, когда Талибан* вернулся к власти, представитель группы заявил, что она «привержена правам женщин в рамках системы шариата», сообщает express.co.uk.

На пресс-конференции официальный представитель Талибана* Забихулла Муджахид сказал:

- Я хотел бы заверить международное сообщество в том, что никто не пострадает. Мы не хотим иметь никаких проблем с международным сообществом. У нас есть право действовать в соответствии с нашими религиозными принципами. В других странах другие подходы, правила и положения ... афганцы имеют право иметь свои собственные правила и нормы в соответствии с нашими ценностями. Они будут работать плечом к плечу с нами. Мы хотели бы заверить международное сообщество, что никакой дискриминации не будет.

Представитель сказал, что женщинам будет разрешено работать и учиться, и они «будут очень активны в обществе, но в рамках ислама».

Представитель не уточнил, на что конкретно могут рассчитывать женщины, живущие в Афганистане под контролем Талибана* сейчас.

Что такое шариат?

Законы шариата - это правовая система ислама, и толкование законов шариата отличается от одной мусульманской страны к другой.

Закон шариата рассматривается как кодекс, который мусульмане должны соблюдать и соблюдать в своей повседневной жизни.

Шариат основан как на Коране, так и на Сунне, повседневных практиках и учениях Пророка Мухаммеда.

Согласно шариату, преступления худуд считаются наихудшими преступлениями и включают прелюбодеяние и кражу среди других преступлений.

В контролируемом талибами Афганистане люди подвергались строгому толкованию законов шариата.

Ранее талибы управляли Афганистаном с 1996 по 2001 год, и в результате их правления публичные наказания и казни стали обычным явлением.

Были разрешены суровые наказания, такие как побивание камнями, ампутации и казнь.

Права женщин и девочек были серьезно ущемлены в последний период правления талибов в Афганистане.

Женщины в основном были привязаны к своим домам, и им разрешалось покидать свои дома только в сопровождении родственников-мужчин.

В большинстве случаев девочкам не разрешали посещать школу, а женщинам - работать.

Талибы избивали мужчин, которые не могли молиться пять и более раз в день, или тех, кто стриг бороды.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

Лавров впервые сделал громкое заявление о талибах после захвата
Талибы сказали, как и когда будут казнить афганцев
Кому нельзя есть яблоки: врач рассказал об опасности
Гани заявил о крупном заговоре против него
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что талибы обещают сделать с женщинами Афганистана
Талибы заявили, что ждёт посольство России в Кабуле
Талибы сказали, когда будут казнить афганцев
Сколько можно пить спиртного в день: вы удивитесь
афганистанисламшариат
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Афганистан шагнёт вперёд или повернёт в "средневековье"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Стаффордширский терьер набросился на 7-летнюю девочку в Подмосковье
12:31:15 8/20/2021
Стаффордширский терьер набросился на 7-летнюю девочку в Подмосковье
БердскВ лицее №6 Бердска родителям навязывают школьную форму фирмы SAMM: Что советует юрист
12:25:33 8/20/2021
В лицее №6 Бердска родителям навязывают школьную форму фирмы SAMM: Что советует юрист
Труп пропавшего год назад 19-летнего Никиты Киселева нашли в Новосибирске
12:05:38 8/20/2021
Труп пропавшего год назад 19-летнего Никиты Киселева нашли в Новосибирске
БердскГде в Бердске вылечить зубы?
11:44:02 8/20/2021
Где в Бердске вылечить зубы?
20 августа - Марина-Пимены: кого обязательно сегодня угощают яблоками и сладостями по народным обычаям
11:40:13 8/20/2021
20 августа - Марина-Пимены: кого обязательно сегодня угощают яблоками и сладостями по народным обычаям
БердскГде в Бердске подстричь домашнее животное?
11:40:00 8/20/2021
Где в Бердске подстричь домашнее животное?
БердскЧастные детские сады в Бердске
11:33:04 8/20/2021
Частные детские сады в Бердске
БердскГде в Бердске улучшить зрение?
11:26:03 8/20/2021
Где в Бердске улучшить зрение?
20 августа - Попразднство Преображения Господня: категорические запреты дня и очень два важных дела для верующего
11:20:34 8/20/2021
20 августа - Попразднство Преображения Господня: категорические запреты дня и очень два важных дела для верующего
Крупнейший аквапарк Новосибирска начал банкротиться
11:18:29 8/20/2021
Крупнейший аквапарк Новосибирска начал банкротиться