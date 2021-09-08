9 сентября - День памяти преподобного Пимена Великого: Традиции праздника и запреты для всех

Великий Пимен Египетский в молодом возрасте отправился монастырь в Египте со своими родными братьями - Анубом и Паисием, и все трое стали монахами. Братья были такими строгими аскетами, что, когда их мать решила повидаться с ними, то дети не стали выходить к ней из своих камер. Мать долго не уходила оттуда и плакала. Тогда святой Пимен прошептал ей сквозь щель в закрытой двери кельи: “Ты хочешь увидеть меня и братьев сейчас или в следующей жизни?” Святой Пимен пообещал, что если она перенесет горе оттого, что не увидит своих детей в этой жизни, то непременно встретит их в следующей. Мать смирилась и вернулась домой.
У святого всегда было строгое правило и завет, которому он придерживался: “Человек должен блюсти три основных правила: бояться Господа, много молиться, не прекращать делать добро окружающим.
Зло не может победить зло, сделать врагу своему добро, которое победит зло в нем”.
Пимен стал известен благодаря своей мудрости и глубины своих учений. Умер египетский святой в 110 лет, около 450 года. После чего его добавили к святым.
Традиции дня
По народной традиции, на Пимена собирают поспевшую рябину. Это необходимо делать осторожно и только после того, как ягоды попробуют птицы. Раньше рябина символизировала плодородие и благополучие. Поэтому так часто деревья высаживали рядом с воротами во дворе или у крыльца рядом с домом. Кроме того рябину сажали у святых мест.
Запреты
Строгих запретов на праздник нет. Если вы работаете в этот день, то ничего страшного. Пимен всегда был за честный труд. А все остальные запреты исходят от старых поверий:
Срубить рябину — навлечь на себя беду или серьезную болезнь.
Нежелательно в этот день посылать сватов к будущей невесте — она может отказать.
Нельзя давать в долг деньги — можно остаться в убытке. Долги не вернут вовсе, а если отдадут, то ждать очень долго.