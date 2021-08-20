20 августа - Попразднство Преображения Господня: категорические запреты дня и очень два важных дела для верующего

На период до 26 августа у православный установлены дни попразднства Преображения Господня, которые совпадают с окончательными днями Успенского поста. Эти дни предоставлены верующим для того, чтобы еще вспоминать о празднике, размышлять о давних событиях, как бы "примеряя" на себя случившееся. Положено много молиться, читать Евангелие, осознавать свои неправильные действия. работать над своими ошибками, раскаиваясь и исправляя их.
На последней неделе Успенского поста обязательно нужно найти время на исповедь, найти в себе силы на работу над собой. Все это направлено для того, чтобы стать ближе к Господу и "преобразиться духовно", найти в себе свет Божий.
На этот день все также распространятся запреты Успенского поста: нельзя есть скоромную пищу, веселиться, проводить время праздно, ругаться, выяснять отношения, спорить и сквернословить. совершать плохие поступки, обижать ближних. Нельзя грустить и унывать, пребывать в плохом настроении.
Работа сегодня не запрещена, как и посещение кладбища. Но в народе еще и отмечается народный праздник Марины-Пимены в честь двух святых, почитаемых также сегодня. А потому сегодня обязательно нужно было помогать всем тем, кто очень нуждается в помощи ближнего. Посещали приюты, вдов, одиноких стариков, больных людей, помогали нищим подаянием. Любая благотворительность сегодня очень поощрялась.
Женщинам сегодня полагалось испечь пирог с малиной. Ее сбор к этому дню полностью прекращали и ждали урожая брусники. Но пирогом с малиной сегодня полагалось попрощаться с летом.
Запреты 20 августа
По народным приметам сегодня запрещалось:
- выходить из дома поздним вечером и ночью
- строго запрещалось пугать и обижать аистов - они в это время готовились к отлету в теплые края. а к этим птицам относились с глубоким почтением
- запрещалось показывать пальцем в небо, чтобы ненароком не указать на какую то птицу - это считалось дурной приметой
- не разрешалось сегодня менять постельное белье - это могло привести к разрыву отношений между супругами
- запрещались в этот день свадьбы и сватовства