20 августа - Марина-Пимены: кого обязательно сегодня угощают яблоками и сладостями по народным обычаям
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20 августа - Марина-Пимены: кого обязательно сегодня угощают яблоками и сладостями по народным обычаям

11:40:138/20/2021Фото: pixnio
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По народным традициям сегодня, в память о святом преподобном, полагалось оказывать любую помощь нуждающимся. Посещали одиноко живущих стариков и вдов, помогали приютам, занимались благотворительностью.

яблоко, мед
Фруктами и медом сегодня лечили тяжело болеющих

Сегодня, 20 августа, в православной церкви почитают память преподобного Пимена и священномученика Марина. Пимен с детства был лежачим парализованным, от него исходил неприятный запах. и из-за этого к нему редко подходили, чтобы осуществить уход. Он уговорил родителей отдать его в монастырь, но и там монахи брезговали за ним ухаживать. Однажды к нему в келью положили такого же парализованного монаха.

Пимен спросил его - будет ли он за ним ухаживать, если он его исцелит. Монах согласился, Пимен молитвами его излечил. Монах недолго поухаживал, а потом бросил. После чего снова сильно заболел. Пимен, не желая ему зла, простил его и монах вновь поправился, но осознал свое нечестное поведение и ухаживал с той поры за Пименом до самой его смерти. Однако Господь исцелил Пимена за три дня до смерти. Он смог обойти все кельи, попрощаться с монахами. помолиться у икон и приготовиться к смерти.

По народным традициям сегодня, в память о святом преподобном, полагалось оказывать любую помощь нуждающимся. Посещали одиноко живущих стариков и вдов, помогали приютам, занимались благотворительностью, подавали нищим. Отказать в помощи сегодня было большим грехом. Помогали как физически, так и материально - те, кто имел для этого возможности.

Обязательно сегодня навещали больных, принося им урожаи свежих фруктов и меда. Яблоками с медом сегодня можно было получить исцеление. Старались не брезговать никакими больными, помнят о том. что мы сами в любой момент можем оказаться без помощи.

Помимо этой традиции, женщины сегодня обязательно выпекали постные пироги с малиной - так закрывали сезон сбора этой ягоды и прощались с летом. Девушки все равно спешили в лес. Сегодня считалось. если найти хоть три малинки и съесть из - любое желание исполнится.

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