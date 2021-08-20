20 августа - Марина-Пимены: кого обязательно сегодня угощают яблоками и сладостями по народным обычаям

Сегодня, 20 августа, в православной церкви почитают память преподобного Пимена и священномученика Марина. Пимен с детства был лежачим парализованным, от него исходил неприятный запах. и из-за этого к нему редко подходили, чтобы осуществить уход. Он уговорил родителей отдать его в монастырь, но и там монахи брезговали за ним ухаживать. Однажды к нему в келью положили такого же парализованного монаха.
Пимен спросил его - будет ли он за ним ухаживать, если он его исцелит. Монах согласился, Пимен молитвами его излечил. Монах недолго поухаживал, а потом бросил. После чего снова сильно заболел. Пимен, не желая ему зла, простил его и монах вновь поправился, но осознал свое нечестное поведение и ухаживал с той поры за Пименом до самой его смерти. Однако Господь исцелил Пимена за три дня до смерти. Он смог обойти все кельи, попрощаться с монахами. помолиться у икон и приготовиться к смерти.
По народным традициям сегодня, в память о святом преподобном, полагалось оказывать любую помощь нуждающимся. Посещали одиноко живущих стариков и вдов, помогали приютам, занимались благотворительностью, подавали нищим. Отказать в помощи сегодня было большим грехом. Помогали как физически, так и материально - те, кто имел для этого возможности.
Обязательно сегодня навещали больных, принося им урожаи свежих фруктов и меда. Яблоками с медом сегодня можно было получить исцеление. Старались не брезговать никакими больными, помнят о том. что мы сами в любой момент можем оказаться без помощи.
Помимо этой традиции, женщины сегодня обязательно выпекали постные пироги с малиной - так закрывали сезон сбора этой ягоды и прощались с летом. Девушки все равно спешили в лес. Сегодня считалось. если найти хоть три малинки и съесть из - любое желание исполнится.