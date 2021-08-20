Крупнейший аквапарк Новосибирска начал банкротиться
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Крупнейший аквапарк Новосибирска начал банкротиться

11:18:298/20/2021Фото: pixabay
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Заявление уже подано в суд, сумма иска составляет больше двух миллиардов.

Аквапарк подал иск о банкротстве

Крупнейший в Сибири аквапарк "Аквамир" направил в арбитражный суд региона заявление о банкротстве. Сумма иска составляет более 2,1 млрд рублей. Это следует из информации в картотеке суда.

- Исковое заявление ООО "Аквапарк Аквамир" о признании должника банкротом. Сумма исковых требований 2 184 952 657 рублей, - говорится в сообщении.

Отметим, что дата рассмотрения еще не назначена. В августе 2019 года арбитражный суд Новосибирской области по заявлению "Межтопэнергобанка" ввел наблюдение в отношении управляющей аквапарком компании "ВДТ Строй". Суд включил требование "Межтопэнергобанка" в размере более 2,18 млрд рублей в реестр требований кредиторов "ВДТ Строй" с отнесением в третью очередь удовлетворения.  А в сентябре прошлого года на предприятии запустили процедуру конкурсного производства.

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