Труп пропавшего год назад 19-летнего Никиты Киселева нашли в Новосибирске

Тело пропавшего в прошлом году Никиты Киселева нашли в Новосибирске. Последний раз его видели в районе Северного объезда.
- Найден, погиб Киселёв Никита Дмитриевич, 19 лет, Кубовинский сельсовет, Новосибирская область. С 21 сентября 2020 года его местонахождение было неизвестно. Приносим наши соболезнования семье и близким, - говорится в сообщении Лиза Алерт.
Напомним, последний раз его зафиксировала камера видеонаблюдения. Он был на мосту через Обь на Северном объезде. Потом парень спрыгнул в реку, но попытался уплыть к берегу. Перед пропажей он оставил дома прощальную записку. Мобильный телефон он с собой не взял. В записке парень посетовал, что не достоин жизни, потому что забросил учебу в университете и его отчислили. Отец пропавшего отмечал, что его сын хорошо плавает и не мог утонуть.