Труп пропавшего год назад 19-летнего Никиты Киселева нашли в Новосибирске
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Труп пропавшего год назад 19-летнего Никиты Киселева нашли в Новосибирске

12:05:388/20/2021Фото: Лиза Алерт
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19-летний парень ушел из дома в сентябре и оставил прощальную записку.

Пропавший парень погиб

Тело пропавшего в прошлом году Никиты Киселева нашли в Новосибирске. Последний раз его видели в районе Северного объезда.

- Найден, погиб Киселёв Никита Дмитриевич, 19 лет, Кубовинский сельсовет, Новосибирская область. С 21 сентября 2020 года его местонахождение было неизвестно. Приносим наши соболезнования семье и близким, - говорится в сообщении Лиза Алерт.

Напомним, последний раз его зафиксировала камера видеонаблюдения. Он был на мосту через Обь на Северном объезде. Потом парень спрыгнул в реку, но попытался уплыть к берегу. Перед пропажей он оставил дома прощальную записку. Мобильный телефон он с собой не взял. В записке парень посетовал, что не достоин жизни, потому что забросил учебу в университете и его отчислили. Отец пропавшего отмечал, что его сын хорошо плавает и не мог утонуть.

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