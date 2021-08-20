Стаффордширский терьер набросился на 7-летнюю девочку в Подмосковье
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Стаффордширский терьер набросился на 7-летнюю девочку в Подмосковье

12:31:158/20/2021Фото: placepic.ru
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14-летняя хозяйка не смогла удержать пса.

Стаффорд покусал ребенка

Накануне в подмосковном Жуковском произошло ЧП. Там стаффордширский терьер сильно покусал 7-летнюю девочку, которая пыталась его погладить. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем канале в Телеграм.

- По предварительной информации, сегодня днем семилетняя девочка находилась с родителями во дворе дома на улице Гагарина. В это время на поводке без намордника собаку породы американский стаффордширский терьер выгуливала 14-летняя хозяйка. Когда девочка пыталась погладить собаку, животное набросилось на ребенка, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В настоящее время ребенок госпитализирован. А прокуратура проводит проверку по данному факту.

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