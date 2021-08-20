Электричка насмерть задавила мужчину под Бердском
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Электричка насмерть задавила мужчину под Бердском

1:36:438/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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От полученных травм пострадавший скончался на месте.

электричка
Инцидент произошел вечером 19 августа

Вечером 19 августа в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Инская поступило сообщение о травмировании мужчины на перегоне станций Искитим - Бердск.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что машинист электропоезда увидел человека, находящегося в опасной близости от железнодорожного полотна. Подав сигнал повышенной громкости, работник железной дороги применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказали в МВД по Новосибирской области сегодня, 20 августа.

Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Недопустимо появление на объектах транспортного комплекса в состоянии алкогольного опьянения, прослушивание музыки через наушники при переходе через железнодорожные пути.

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