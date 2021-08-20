Электричка насмерть задавила мужчину под Бердском

Вечером 19 августа в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Инская поступило сообщение о травмировании мужчины на перегоне станций Искитим - Бердск.
Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что машинист электропоезда увидел человека, находящегося в опасной близости от железнодорожного полотна. Подав сигнал повышенной громкости, работник железной дороги применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказали в МВД по Новосибирской области сегодня, 20 августа.
Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Недопустимо появление на объектах транспортного комплекса в состоянии алкогольного опьянения, прослушивание музыки через наушники при переходе через железнодорожные пути.