Лунный календарь сбора урожая на август-сентябрь: Благоприятные даты для моркови, свеклы и лука

Август и сентябрь для всех владельцев дач и собственных огородов знаменуется сбором урожая. Посевы и посадки отошли, осталось заниматься выращенными растениями и сбором плодов с них. Собирать урожай нужно по всем правилам, чтобы обеспечить его сохранность в течение зимы. Мало того, что нужно выбирать правильную погоду, для просушивания корнеплодов, например, еще важно выбирать правильный день по лунному календарю, чтобы обеспечивать их лежкость.
Данные лунного календаря учитывают не только фазу луны и процент ее освещенности, но и ее расположение в разных знаках зодиака, которые также влияют на уборку созревшего урожая.
Так, считается, что убирать корнеплоды лучше на растущую луну - так соки растений устремляются к макушке культуры, что обеспечит нам не водянистые плоды. А овощи и фрукты, которые мы собираем над землей лучше убирать на убывающую луну. Но и тут благоприятного влияния может добавить знак зодиака, в котором остановилась Луна.
Удобнее всего выписать себе или распечатать на принтере благоприятные даты на август и сентябрь.
Лучшие дни для уборки свеклы и моркови в августе 2021 года
22, 24, 29 августа
Лучшие дни для уборки свеклы и моркови в сентябре 2021 года
5, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 27 сентября
Лучшие дни для уборки лука в августе 2021 года
21, 24, 28, 30 августа
Лучшие дни для уборки лука в сентябре 2021 года
3, 13, 14, 15, 19, 22, 26, 28 сентября