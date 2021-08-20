Лунный календарь сбора урожая на август-сентябрь: Благоприятные даты для моркови, свеклы и лука
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный календарь сбора урожая на август-сентябрь: Благоприятные даты для моркови, свеклы и лука

4:20:538/20/2021Фото: piqsels
0

Данные лунного календаря учитывают не только фазу луны и процент ее освещенности, но и ее расположение в разных знаках зодиака, которые также влияют на уборку созревшего урожая.

урожай
Август - самая жаркая пора сбора урожая

Август и сентябрь для всех владельцев дач и собственных огородов знаменуется сбором урожая. Посевы и посадки отошли, осталось заниматься выращенными растениями и сбором плодов с них. Собирать урожай нужно по всем правилам, чтобы обеспечить его сохранность в течение зимы. Мало того, что нужно выбирать правильную погоду, для просушивания корнеплодов, например, еще важно выбирать правильный день по лунному календарю, чтобы обеспечивать их лежкость.

Данные лунного календаря учитывают не только фазу луны и процент ее освещенности, но и ее расположение в разных знаках зодиака, которые также влияют на уборку созревшего урожая.

Так, считается, что убирать корнеплоды лучше на растущую луну - так соки растений устремляются к макушке культуры, что обеспечит нам не водянистые плоды. А овощи и фрукты, которые мы собираем над землей лучше убирать на убывающую луну. Но и тут благоприятного влияния может добавить знак зодиака, в котором остановилась Луна.

Удобнее всего выписать себе или распечатать на принтере благоприятные даты на август и сентябрь.

Лучшие дни для уборки свеклы и моркови в августе 2021 года

22, 24, 29 августа

Лучшие дни для уборки свеклы и моркови в сентябре 2021 года

5, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 27 сентября

Лучшие дни для уборки лука в августе 2021 года

21, 24, 28, 30 августа

Лучшие дни для уборки лука в сентябре 2021 года

3, 13, 14, 15, 19, 22, 26, 28 сентября

Депутат-миллиардер РФ убил жителя Камчатки: что произошло
Стало известно, что нашли в крови МакSим после выхода из комы
26-летняя невеста погибла через несколько часов после свадьбы
Пьяный мужчина загрыз укусившую его змею и умер
В Воронеже взорвался автобус с людьми: известно, что произошло
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Ей было 31: в озере нашли тумбочку с телом девушки
Выстрел в 6:37 утра: подробности смерти мэра Кривого Рога
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Решена судьба подполковника МВД РФ с 22 квартирами
Мигрант сначала поджег церковь и после убил священника
Российские власти довольны поведением «Талибана»: что он сделал
В Японии рассказали о «горькой пилюле» для Зеленского
Что талибы обещают сделать с женщинами Афганистана
Талибы заявили, что ждёт посольство России в Кабуле
Сколько можно пить спиртного в день: вы удивитесь
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
дачалукуборка урожаяморковь. свекла
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что уродилось лучше всего у вас в этом году?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь сбора урожая на август-сентябрь: Благоприятные даты для моркови, свеклы и лука
4:20:53 8/20/2021
Лунный календарь сбора урожая на август-сентябрь: Благоприятные даты для моркови, свеклы и лука
БердскРоссиянам пообещали вернуть прежний пенсионный возраст. Сбудутся ли планы, ответил лидер КПРФ Бердска
4:19:05 8/20/2021
Россиянам пообещали вернуть прежний пенсионный возраст. Сбудутся ли планы, ответил лидер КПРФ Бердска
Основатели электронного справочника "2ГИС" из Новосибирска расторгли брак
4:15:54 8/20/2021
Основатели электронного справочника "2ГИС" из Новосибирска расторгли брак
785 россиян скончались от коронавируса за сутки на 20 августа
4:09:32 8/20/2021
785 россиян скончались от коронавируса за сутки на 20 августа
Почти 80% россиян поддерживают возврат комсомола
4:08:32 8/20/2021
Почти 80% россиян поддерживают возврат комсомола
Андрей Травников проконтролировал исполнение поручения Президента России по строительству Дворца культуры в Чистоозёрном
3:50:15 8/20/2021
Андрей Травников проконтролировал исполнение поручения Президента России по строительству Дворца культуры в Чистоозёрном
Россиянин проткнул желудок своей возлюбленной отверткой из-за любви к коту
3:31:01 8/20/2021
Россиянин проткнул желудок своей возлюбленной отверткой из-за любви к коту
Что запрещено делать за сутки до и после Голубого Полнолуния в августе 2021 года: Лунные советы для каждого
3:20:34 8/20/2021
Что запрещено делать за сутки до и после Голубого Полнолуния в августе 2021 года: Лунные советы для каждого
В России разрешили отчислять студентов медицинских вузов, если они выступают против вакцинации от коронавируса
3:10:51 8/20/2021
В России разрешили отчислять студентов медицинских вузов, если они выступают против вакцинации от коронавируса
Сибирячка совершила дерзкую кражу в ТЦ "Юпитер" в Новосибирске
2:55:49 8/20/2021
Сибирячка совершила дерзкую кражу в ТЦ "Юпитер" в Новосибирске