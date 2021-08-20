Что можно и нельзя делать в Ореховый спас 29 августа: народные приметы, которые нельзя игнорировать
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Что можно и нельзя делать в Ореховый спас 29 августа: народные приметы, которые нельзя игнорировать

5:20:238/20/2021Фото: pixnio
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Полотенце с Ликом Христа хранили и оберегали, но однажды его похитили мусульмане. На протяжении 9 веков святыня хранилась у них, пока ее не удалось выкупить императору Византии Михаилу III.

орехи
На Ореховый спас уже нет поста

Спас на Холсте, Ореховый или Хлебный спас - все это названия последнего августовского спаса, который отмечается уже после Успенского поста и Успения Пресвятой Богородицы, самым последним. Дата праздника всегда постоянна - 29 августа.

Как и предыдущие спасы - это название также не церковное. Он соответствует празднованию перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. В этот день в храмах идут службы именно в честь этого события. Случилось оно во времена земной  жизни Иисуса Христа. К нему из Месопотамской Эдессы прибыл живописец, которому было задание написать образ Христа. Он нужен был царю Авгарю - правителю Месопотамии. Он сильно страдал проказой и просил Иисуса об исцелении, надеясь на то, что написанный Образ Христа поможет ему.

Живописец никак не мог написать образ, а потому Иисус умылся и попросил у него полотенце. Художник подал ему его, Иисус вытер лицо и на холсте полотенца проступил Его Лик. Это полотенце привезли Авгарю и он смог получить исцеление от тяжелой болезни. Полотенце с Ликом Христа хранили и оберегали, но однажды его похитили мусульмане. На протяжении 9 веков святыня хранилась у них, пока ее не удалось выкупить императору Византии Михаилу III. С той поры холст перенесли и поместили в Константинополе. Эти события сегодня и вспоминаются в храмах.

К этому времени у людей поспевают орехи и зерновые. Поэтому на освящение приносят корзинки с орехами, мукой, зерном и выпечкой из свежей муки.

Традиции и запреты на Ореховый спас

Самой главной традицией у православных на этот праздник, как на другие религиозные праздники, является посещение праздничного богослужения и молитва. По окончании праздничной литургии священники приступают к освящению принесенных урожаев.

К этому времени всем положено было убрать весь урожай зерновых, перемолоть муку и испечь из неё первый хлеб из свежей муки. Эту булку хлеба освещали в храме вместе с орехами, а после богослужения праздничную трапезу дома начинали именно со свежего хлеба. Обязательно сохраняли пару кусочков от этого хлеба - их заворачивали в холщовую тряпицу и хранили в красном углу у икон. Люди верили, что таким образом можно приманить в дом счастье, благополучие и уберечь родных от голода.

Очень часто в этот день устраивались различные ярмарки, где можно было купить абсолютно всё, от продуктов питания до ткани. Особенных праздничных традиций у этого дня и не существовало. Этот спас и так отмечался после большого двунадесятого праздника Успения Богородицы, а поэтому часто назывался Малым спасом. Отдыхать и праздновать сегодня было некогда, поскольку было очень много работы на полях и в огородах.

Мужчины обязательно отправлялись на посев озимых хлебов, женщины занимались уборкой оставшихся урожаев в огороде. Приятно было в этот день готовить ореховую настойку из перемычек грецкого ореха. Их заливали водкой и настаивали долгое время в темном месте.

Положенным было в этот день чистить колодцы, подготавливаясь к зиме. В этот день обязательно заготавливали веник из веток ореха, а вечером парились в бане, чтобы защитить себя от заболеваний. Заготовленные из ореха веники впрок запрещалось хранить рядом с другими вениками для бани.

Было поверье, что первый сорванный орех надо съесть самому, а вторым угостить случайного прохожего - так люди защищали себя от сглаза и порчи.

Запрещалось в этот день лениться и сидеть дома. Нельзя было плевать в колодцы и родники, отказывать в помощи, и шумно отмечать этот праздник.

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