Россиянам пообещали вернуть прежний пенсионный возраст. Сбудутся ли планы, ответил лидер КПРФ Бердска

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста с 1 января 2022 года. Документ опубликован в думской электронной базе. Среди авторов документа — лидер партии Геннадий Зюганов и сенатор Василий Иконников. Они предлагают назначать страховые пенсии по старости при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Россияне выходили на пенсию в таком возрасте до 2018 года.
По мнению авторов проекта, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов. Коммунисты считают, что реформа проводилась, чтобы «сократить число пенсионеров, подняв возраст выхода на пенсию».
В КПРФ уверены, что экономика страны не нуждается в увеличении числа работников. Отмечается, что у граждан предпенсионного возраста ухудшается здоровье, но они вынуждены работать. И это приводит к значительному росту нагрузки на Фонд социального страхования.
Помимо этого, повышение возраста выхода на пенсию увеличит рост безработицы, в том числе среди молодежи, говорят депутаты.
Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, расходы на его реализацию в 2022 году оцениваются в 604,5 млрд рублей.
- Наша партия настаивает на том, чтобы не проводить никаких пенсионных реформ, особенно в части изменения возраста. Потому что это прямая кража у людей денежных средств, которые они заработали за свою трудовую жизнь. Просим вернуть выход на пенсию женщинам в 55 лет, мужчинам - в 60. Тем более, что мужчины в большинстве своем дольше шестидесяти и не живут. Чуть ли не у половины всех, кто трудился всю жизнь, пенсионной жизни как таковой не получается. КПРФ стоит именно на этой позиции, мотивируя свою инициативу данными статистики. Сейчас народ занимает роль стороннего наблюдателя, не решается ни на какие действия. Чем больше напор будет в этом отношении со стороны народных масс, а не только партии, тем лучше, - поделился своим мнением с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» первый секретарь Бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов.
Напомним, в 2018 году Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон об изменении пенсионной системы в РФ. Согласно ему, возраст выхода на пенсию был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.
По информации РАНХиГС, из-за увеличения пенсионного возраста численность экономически активного населения в России к 2028 году вырастет на 3,5 млн человек, или на 4,6%. Согласно данным исследования, в целом по стране повышение пенсионного возраста не должно негативно сказаться на благосостоянии населения.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что возвращения к прежнему пенсионному возрасту уже не будет, хотя различные элементы пенсионной системы по-прежнему будут совершенствоваться. По его мнению, соответствующий законопроект КПРФ — это не более чем элемент предвыборной кампании накануне выборов в Госдуму.
Он напомнил, что решение о повышении пенсионного возраста было приятно в своё время, в том числе, в связи с тем, что до этого возраст выхода на пенсию не менялся с 30-х годов 20 века, когда была создана пенсионная система в стране.
- С момента повышения пенсионного возраста был принят целый ряд амортизирующих мер, в их числе и досрочный выход на пенсию, и понятие "предпенсионера", и уклон в сторону индексации пенсий как наиболее разумный вариант, - добавил сенатор.