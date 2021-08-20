На Украине нашли единственный способ остановить Россию

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин написал в своем аккаунте в Фейсбук, что Киев может «остановить» России только при помощи Вашингтона. Но, неудача Америки в Афганистане ставит такое сотрудничество под вопрос.
- Анализируя ситуацию на Среднем Востоке, политик заявил, что Соединенные Штаты смогли частично решить задачу борьбы против террористов, но не справились с созидательной деятельностью, проиграв "борьбу за новый Афганистан".
- А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, не выиграна. Вывод прост: неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию, - написал экс-глава МИД Украины.