На Украине нашли единственный способ остановить Россию
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На Украине нашли единственный способ остановить Россию

4:42:138/20/2021Фото: pixabay
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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин сравнил борьбу США за "новый Афганистан" и "новую Украину".

Украина хочет остановить Россию с помощью США

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин написал в своем аккаунте в Фейсбук, что Киев может «остановить» России только при помощи Вашингтона. Но, неудача Америки  в Афганистане ставит такое сотрудничество под вопрос.

- Анализируя ситуацию на Среднем Востоке, политик заявил, что Соединенные Штаты смогли частично решить задачу борьбы против террористов, но не справились с созидательной деятельностью, проиграв "борьбу за новый Афганистан". 

- А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, не выиграна. Вывод прост: неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию, - написал экс-глава МИД Украины.

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