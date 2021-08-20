Боевики "Талибана"* убили близкого родственника журналиста DW

В Афганистане боевики движения «Талибан»* убили родственника журналиста из Deutsche Welle (DW) и ранили еще одного.
Об этом стало известно из информации телерадиокомпании. По сообщению руководителей DW талибы пытались найти журналиста, который успел уехать в Германию, тогда они нашли его родственников и расправились с ними.
Остальные близкие смогли укрыться от боевиков и продолжают прятаться. Петер Лимбург, возглавляющий телерадиокомпанию, призвал власти Германии предпринять решительные действия.
- Убийство родственника одного из наших сотрудников "Талибаном"* показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время, — сказал Лимбург.
В своем письме он напомнил, что оставшимся в Афганистане корреспондентам грозят страшные мучения — пытки, аресты и смерть. Письмо подписано такими изданиями как Die Zeit, Der Spiegel, «Репортеры без границ», Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung и другими.
С 18 августа в Афганистане правят радикалы движения "Талибан"*. Президент страны покинул родину, местные жители из страха перед новой властью всеми способами пытались покинуть страну, чаще всего безуспешно.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.