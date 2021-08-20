Как в Новосибирске отметят день государственного флага России, рассказываем
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Как в Новосибирске отметят день государственного флага России, рассказываем

5:01:138/20/2021Фото: Победа РФ
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Рассказываем подробно обо всех мероприятиях.

22 августа - День флага РФ

22 августа Новосибирская область отметит День флага РФ. В этот день в регионе запланированы множество мероприятий. 22 августа на Михайловской набережной состоится областная патриотическая акция «Знаю Россию. Знаю Новосибирскую область» – гостям мероприятия предложат на скорость собрать спилс-карту Новосибирской области и Российской Федерации. 

Новосибирская областная детская библиотека им. А.М. Горького проведет для подростков дискуссионную площадку «Откровенный разговор о важном: что такое патриотизм и что значит быть патриотом».

26 августа юношеская библиотека проведет просветительскую акцию к Дню российского флага «Три цвета славной истории». На площадке перед библиотекой будет работать буккроссинг, столик интеллектуала с викториной «Российский флаг: история и современность» и др. Программу также подготовила Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих.

Новосибирский государственный областной Дом народного творчества проведет в режиме онлайн единый клубный день «День российского флага», Дом национальных культуры им. Г.Д. Заволокина приглашает на онлайн-флешмоб «Собери цвета флага».

Отметим, что также в преддверии праздника в регионе проходит областная онлайн-викторина, посвященная государственным символам России. 

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