Купивший две украденные картины Ван Гога на деньги от кокаина итальянский мафиози задержан в Дубае
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Купивший две украденные картины Ван Гога на деньги от кокаина итальянский мафиози задержан в Дубае

5:17:548/20/2021Фото: ФБР
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Полиция искала его с января 2016 года.

Беглеца задержали в Дубае

Один из самых разыскиваемых преступников Италии Раффаэле Империале, крупный торговец кокаином, который, по словам следователей, купил две украденные картины Ван Гога на черном рынке за деньги от продажи наркотиков, был арестован в Дубае, сообщила в четверг полиция Неаполя. Его задержали еще 4 августа. Он находился в ОАЭ пока итальянская сторона готовила документы об экстрадиции.

По данным Министерства внутренних дел Италии, итальянские власти разыскивали его с января 2016 года по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками в рамках организованной преступной группы. Он считался одним из самых опасных беглецов Италии.

В 2016 году две картины Ван Гога, украденные в 2002 году из амстердамского музея, были найдены спрятанными в неприметном фермерском доме на территории, принадлежащей Империале, в городке Кастелламаре-ди-Стабия в районе Неаполя, где он родился. Они были завернуты в хлопковые простыни, запертые в коробку и спрятанные за стеной в ванной. 

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