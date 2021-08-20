OnlyFans перестанет публиковать порнографию поле роста выручки на 550% в пандемию коронавируса

Сервис OnlyFans из Британии уже с октября этого года запретит пользователям публиковать порно. В OnlyFans пояснили, что пошли на такой шаг из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов. Компания хочет «обеспечить долгосрочную устойчивость платформы», говорится в заявлении.
Также в компании пояснили, что пользователи все еще смогут публиковать видео и фото с обнаженными людьми, если только они не будут противоречить политике компании. Так, например, нельзя выкладывать «обнаженку», снятую в общественных местах.
OnlyFans — сайт, на котором знаменитости и звезды фильмов для взрослых продают поклонникам свои видео и фотографии. Платформу в 2016 году создал Тим Стокли — сын бывшего инвестиционного банкира Гая Стокли. В 2018 году как минимум 75% акций материнской компании сервиса Fenix International приобрел Леонид Радвинский, владелец портала для вебкам-моделей MyFreeCams.
Выручка компании за 2020 финансовый год (завершился в ноябре 2020-го) выросла на 553%, до £281 млн ($383 млн). Как сообщала FT, это произошло на фоне пандемии коронавируса и введения локдаунов, когда люди в поисках развлечений открывали для себя новые онлайн-сервисы, а артисты и создатели контента увидели в OnlyFans способ компенсировать снижение доходов, сообщает РБК.