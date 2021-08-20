Магнитные бури в сентябре 2021: Даты мощных вспышек на Солнце и их последствия
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Магнитные бури в сентябре 2021: Даты мощных вспышек на Солнце и их последствия

8:20:018/20/2021Фото: piqsels
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Между магнитными бурями могут быть слабые колебания, не доставляющие сильных недомоганий, однако метеозависимым рекомендуется соблюдать все медицинские рекомендации.

вечер, закат, дерево
Самая сильная буря состоится в начале сентября

Ежемесячно происходят вспышки на Солнце, которые на Земле вызывают магнитные бури. В среднем за месяц их случается около четырех. И первый осенний месяц не стал исключением.

Все четыре бури ожидаются длительными - не менее 2 дней. Сила ударов будет на уровне от 3 до 5 баллов.

Первая буря начнется прямо 1 сентября в День Знаний. Ее начало можно ожидать к вечеру - в 21:00 по московскому времени. окончится она вечером 4 сентября - в 18:00 по московскому времени. Сила ударов в первые и последние сутки составит 3-4 балла, день 3 сентября ожидается самым тяжелым - колебания будут сильными - по 5 баллов.

Вторая буря пройдет с 10 до 12 сентября. Начало и окончание - также вечером. Сила геомагнитных колебаний составит 3-4 балла.

Третья буря начнется вечером 18 сентября, окончится вечером 21 сентября. Колебания магнитного поля Земли составят 3-4 балла. Середина бури может быть более сильной.

Последняя буря месяца начнется вечером 28 сентября и окончится вечером 30 сентября. Сила геомагнитных ударов будет также держаться на уровне 3-4 баллов.

Между магнитными бурями могут быть слабые колебания, не доставляющие сильных недомоганий, однако метеозависимым рекомендуется все также вести здоровый образ жизни, уменьшить потребление кофе, отказаться от вредных привычек.

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