5 важных примет, которые нужно соблюдать, чтобы деньги оставались в доме

Счастье не в деньгах.... а в их количестве? Может и так. По крайней мере, денежные вопросы всегда составляют основу чуть ли не всех стремлений человека. Финансовая составляющая позволяет сохранять или улучшать ваше положение в обществе, заботиться о своей семье. Не в деньгах счастье, но куда без них - во так сказать будет правильнее.
Практически в каждом доме люди верят в свои приметы и поверья, которых стараются придерживаться. Самая популярная касается свиста - свистеть в доме нельзя (кто не знает?) иначе денег не будет. Какие приметы еще являются самыми популярными про деньги?
Самая главная примета касается подметания пола. Оказывается, и его нужно мести правильно, чтобы деньги не уходили из дома. Нельзя мести к порогу дома - только в центр. Нельзя мести вечером. И нельзя держать в доме два или больше веников - должен быть один.
Нельзя оставлять на столе нож, ключи и пустые бутылки. Все эти предметы способны утягивать финансовую удачу из вашего дома, если он на столе.
Нельзя отдавать долги или одалживать кому то деньги после захода солнца. Запрещено вечером класть их на стол и тем более вечером пересчитывать.
И последнее - никогда не говорите : "Коплю на черный день". Говорите :"Коплю на белый день". Правильная работа подсознания очень важна - перевоспитывайте свое мышление.