Хипстерская дочь президента Афганистана гуляет по Нью-Йорку, после того как папа улетел из Кабула с «$169 млн наличными»

Дочь изгнанного президента Афганистана Ашрафа Гани была сфотографирована на прогулке в Нью-Йорке после того, как ее отец был вынужден искать убежища в Дубае, в то время как Афганистан остался в хаосе в руках талибов, пишет dailymail.co.uk.
42-летняя Мариам Гани была запечатлена во время неторопливой прогулки с другом в четверг после того, как ее отцу было предоставлено убежище в Дубае по «гуманитарным соображениям» после того, как он бежал из Афганистана на вертолете, который, как утверждается, был наполнен наличными в размере 169 миллионов долларов.
Как сообщает New York Post, Гани много лет живет в Нью-Йорке, поселившись на чердаке в роскошном кооперативе в районе Клинтон-Хилл в Бруклине.
Художник и режиссер, которая родилась и выросла в Америке, как говорят, ведет богемный образ жизни, сильно отличающийся от образа жизни женщин в Афганистане.
В интервью в 2015 году New York Times описала ее чердак как «карту ее многослойной идентичности» с полками от пола до потолка, заполненными книгами, вышитыми подушками, сделанными коллективом в Алеппо, Сирия, и ковром из Туркменистана, подаренным ей отцом. Ее холодильник был украшен магнитами, рекламирующими мотивирующие высказывания, а на кухонных полках стояли зеленые помидоры, которые она мариновала сама.
«Я - бруклинское клише», - сказала она тогда, комментируя свой образ жизни.
Гани, который отказался говорить с журналистами о продолжающемся захвате Афганистана, призывает американцев выступать в защиту афганцев, чьи жизни были и продолжают подвергаться влиянию восстания талибов в стране.
Во вторник она написала в социальных сетях, отвечая на вопрос: «Что мы можем сделать, чтобы помочь афганцам прямо сейчас?»
Гани, которая говорит, что она «злится, скорбит и ужасно боится за <свою> семью, друзей и коллег, оставшихся в Афганистане», призывает граждан США обращаться к своим избранным должностным лицам с просьбой остановить депортацию афганских беженцев и ускорить получение специальных иммиграционных виз.
«Всем, кто зарегистрировался и выразил солидарность в последние дни: спасибо. Это много значит », - написала она, отметив, что« лихорадочно работает, чтобы сделать все, что <она> может от их имени».
Она говорит, что помимо контактов с избранными должностными лицами, люди могут делать пожертвования или работать волонтерами в нескольких организациях, которые помогают беженцам и перемещенным лицам.
Художественные учреждения и коалиции могут публично выступать за то, чтобы деятели культуры были признаны «находящимися в зоне риска при режиме талибов», - заявил Гани. Она также призвала фонды, художественные учреждения и академические учреждения спонсировать миграцию художников, журналистов и активистов из групп риска.
Гани родилась в Бруклине, выросла в пригороде Мэриленда и всю свою взрослую жизнь посвятила карьере художника и преподавателя.
Ее работы выставлялись в музеях по всему миру, включая Tate Modern в Лондоне, Guggenheim и MOMA в Нью-Йорке.
Она училась в Нью-Йоркском университете и Школе визуальных искусств на Манхэттене. В 2018 году она стала преподавателем Беннингтон-колледжа в Вермонте.
Гани выросла в изгнании и не могла поехать в Афганистан до 2002 года, когда ей было 24 года, согласно ее биографии Гуггенхайма. Однако ее искусство часто вдохновлялось родиной ее семьи и ее многокультурным воспитанием.
Ее отец, который начал работать на афганское правительство в 2002 году, недавно тайно бежал из Афганистана, когда талибы захватили столицу Кабул.
Посольство России в Кабуле заявило в понедельник, что Ашраф Гани покинул страну с четырьмя автомобилями и 169 миллионами долларов в своем набитом деньгами вертолете.
В среду Ашраф опроверг сообщения о том, что он взял с собой большие суммы денег, покидая президентский дворец.
Он сказал, что утверждения, которые он оставил с крупной суммой денег, были «необоснованными» и «ложными».
Как выяснилось, ему предоставили убежище в Дубае по «гуманитарным соображениям».
Никита Ищенко, пресс-секретарь посольства России в Кабуле, описал сцену бегства Ашрафа: «Четыре машины были полны денег, еще часть денег пытались засунуть в вертолет, но не все влезло. А часть денег осталась лежать на взлетной полосе».
«Что касается краха (уходящего) режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как <Ашраф> бежал из Афганистана», - продолжил Ищенко.
Ашраф бежал из Афганистана в воскресенье вечером, когда повстанцы окружили столицу - заявив, что он хотел избежать кровопролития - завершив военную победу, в результате которой они захватили все города всего за 10 дней.
Ранее сообщалось, что Гани бежал в Узбекистан со ссылкой на источники в посольстве России. Также утверждалось, что бывший президент вылетел в Таджикистан, но был перенаправлен в Оман, когда официальные лица в Душанбе отказали ему в разрешении на посадку.
Но с тех пор Объединенные Арабские Эмираты подтвердили, что они принимают президента Афганистана Ашрафа Гани в Дубае «по гуманитарным соображениям».
Выступая в среду из изгнания в Объединенных Арабских Эмиратах, Гани сказал в видео, транслируемом на Facebook: «Если бы я остался, я был бы свидетелем кровопролития в Кабуле».
Этот адрес является его первым публичным комментарием с тех пор, как было подтверждено, что он находится в ОАЭ.
Он уехал по совету правительственных чиновников, добавил он.
Гани сказал, что он пытался помешать превращению Афганистана «в другой сирийский Йемен», и сказал, что утверждения, что он покинул страну с большой суммой денег, были «безосновательными» и «ложью».
Он настаивал на том, что утверждения о том, что он сбежал с «чемоданами наличных», не соответствовали действительности, утверждая, что все это было частью «убийства личности».
Свергнутый президент Афганистана Гани подтвердил, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах, но сказал, что находится на «консультациях» о возвращении в Афганистан.
Его сообщение в среду перекликалось с сообщением в Facebook, которым он поделился в воскресенье, где он также заявил, что покинул Афганистан, потому что хотел избежать кровопролития и столкновений с талибами, которые могут поставить под угрозу миллионы жителей Кабула.
«Дорогие соотечественники!» он написал. «Сегодня я столкнулся с трудным выбором; Я должен стоять перед вооруженным талибами, которые хотели войти во дворец или покинуть дорогую страну, которую я посвятил защите и защите последние двадцать лет.
«Если бы бесчисленные соотечественники по-прежнему были замучены, и им пришлось бы столкнуться с разрушением и разрушением города Кабул, результатом была бы большая человеческая катастрофа в этом шестимиллионном городе.
«Талибан сумел убрать меня, они здесь, чтобы атаковать весь Кабул и жителей Кабула. Я подумал, что, чтобы избежать кровопролития, лучше выбраться отсюда ».
С тех пор официальные лица Талибана заявили, что не получали сообщений о каких-либо столкновениях где-либо в стране: «Ситуация мирная», - сказал один из официальных лиц. «Талибан» контролировал 90 процентов государственных зданий, и боевикам было приказано предотвратить любые повреждения, добавил чиновник.
Репортеры New York Post встретились с Гани в ее доме в Бруклине, прося прокомментировать ситуацию за рубежом. Она отказалась отвечать на их вопросы, оставив неясным, слышала ли она от своего отца или знает, где он.
Однако, когда в 2015 году ее спросили о ее отце, которая отказалась комментировать что-либо, что может поставить под угрозу его политическую позицию, она назвала его «замечательным человеком».
«Он замечательный человек, - сказала она. «И он всегда был замечательным человеком».
Гани, которая утверждает, что она «выросла между культурами», и использует это как позицию, с которой работает в творчестве.
Одна из ее последних работ, документальный фильм «Что мы оставили незавершенным», исследует пять афганских кинокартин, которые были сняты и заброшены в коммунистическую эпоху страны. Документальный фильм в настоящее время идет в избранных кинотеатрах страны.
«Одна из причин, по которой я хотела быть художником, заключается в том, что я увидела, что, будучи художником, я могла бы быть и многими другими вещами», - сказала она в то время.
Она вела уроки в Кабуле и нанимала женщин для работы над ее декорациями и в качестве научных сотрудников в ее проектах.
«Я думаю, что вещи в Афганистане должны измениться к лучшему для всех, чтобы они изменились к лучшему для женщин», - сказал Гани газете. «Права женщин нельзя отделить от прав человека, экономической справедливости и структурного неравенства».
Теперь, когда «Талибан» становится признанным правителем Афганистана, женщины говорят, что боятся того, что будет дальше.
При талибах, которые правили в соответствии с суровым толкованием исламских законов, женщины в основном были привязаны к своим домам.
Старшие поколения афганцев помнят свои ультраконсервативные исламские взгляды, которые включали забивание камнями, ампутации и публичные казни во время их правления до вторжения под руководством США, последовавшего за террористическими атаками 11 сентября 2001 года.
«Исламский Эмират не хочет, чтобы женщины становились жертвами», - заявила во вторник член комиссии талибов по культуре Энамулла Самангани.
«Они должны входить в структуру правительства согласно законам шариата».
Он добавил: «Структура правительства не совсем ясна, но, исходя из опыта, должно быть полностью исламское руководство, и все стороны должны присоединиться».
Самангани оставался неясным по другим деталям, однако, подразумевая, что люди уже знали нормы исламского права, которым, как ожидается, они будут следовать, Талибан.
«Наши люди - мусульмане, и мы здесь не для того, чтобы принуждать их к исламу», - сказал он.
В последние годы повстанцы стремились проявить большую сдержанность, но многие афганцы по-прежнему настроены скептически.
Одна жительница Афганистана, личность которой остается неизвестной, написала статью, опубликованную в The Guardian, в которой излагает свои опасения.
«Как женщина, я чувствую себя жертвой той политической войны, которую начали мужчины», - сказала она.
«Я <чувствую>, что больше не могу громко смеяться, я больше не могу слушать свои любимые песни, я больше не могу встречаться с друзьями в нашем любимом кафе, я больше не могу носить свое любимое желтое платье или розовую помаду. И я больше не могу пойти на работу или получить университетскую степень, ради достижения которой я работал годами ».
Она объясняет, что обеспокоена тем, что женщины снова «лишатся всех основных прав».
«Когда я услышал, что талибы достигли Кабула, я почувствовал, что стану рабом. Они могут играть с моей жизнью, как хотят », - написала она.
«Я не ожидал, что ... после 20 лет борьбы за свои права и свободы мы должны охотиться за паранджой и скрывать свою личность».
Предыдущее правление Талибана - с 1996 по 2001 год - было «мрачным периодом для афганских женщин», согласно New York Times .
Женщины находились в условиях чрезвычайных ограничений в отношении поведения, одежды и передвижения. Тех, кто не придерживался правил, пороли и публично унижали.
Если женщину обвиняли в прелюбодеянии, ее забивали камнями до смерти. гомосексуальность считался преступлением и карался смертью.
Девушкам не разрешалось получать образование, поэтому учителя-женщины открывали у себя дома секретные школы.
Женщины в области медицины продолжали работать, но должны были делать это в учреждениях, разделенных по полу.
«Я журналист, и мне не разрешают работать», - сказала Хадиджа Амин по телевидению, которая утверждает, что талибы отстранили ее и других сотрудников-женщин на неопределенный срок.
«Что я буду делать дальше? У следующего поколения не будет ничего, все, чего мы достигли за 20 лет, исчезнет. Талибан - это Талибан. Они не изменились ».
В настоящее время неясно, как будет выглядеть жизнь афганских женщин при новом правлении Талибана, однако некоторые говорят, что они будут сражаться, прежде чем позволят новому правительству отобрать права, заработанные за последние два десятилетия.
«Талибан никогда не видел и не видел, чтобы женщины в больших количествах ходили на работу и ходили в школу», - заявила активистка за права афганских женщин Вида Сагари. «Мы должны противостоять им и идти работать и ходить в школу. Женщины не могут уступить ».