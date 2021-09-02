Пьяный самарец с ножом напал на туристку из Новосибирска в Абхазии

Накануне в абхазской Пицунде произошло серьезное ЧП. Там пьяный турист из Самара набросился с ножом на хозяина гостиницы и туристку из Новосибирска. Они получили ранения.
- Он беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный житель Самары также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления, - сообщили в МВД Абхазии.
Стало известно, что пострадавших госпитализировали, а нападавшего задержали в соседнем дворе. У него был изъят нож. Материалы по инциденту переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения.