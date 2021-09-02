Пьяный самарец с ножом напал на туристку из Новосибирска в Абхазии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пьяный самарец с ножом напал на туристку из Новосибирска в Абхазии

2:59:289/2/2021Фото: МВД Абахазии
0

Женщину госпитализировали с множественными травмами.

Туристка пострадала от пьяного отдыхающего

Накануне в абхазской Пицунде произошло серьезное ЧП. Там пьяный турист из Самара набросился с ножом на хозяина гостиницы и туристку из Новосибирска. Они получили ранения.

- Он беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный житель Самары также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления, - сообщили в МВД Абхазии.

Стало известно, что пострадавших госпитализировали, а нападавшего задержали в соседнем дворе. У него был изъят нож. Материалы по инциденту переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения.

Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Муж застукал жену с любовницей и убил их мгновенно
Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
напал с ножомтуристка из Новосибирскапострадала сибирячка на отдыхе
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Случались ли у вас ЧП на отдыхе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жителя Новосибирска задержали после картинок Вконтакте с критикой президента
2:54:06 9/2/2021
Жителя Новосибирска задержали после картинок Вконтакте с критикой президента
20-летняя сибирячка обокрала подружку на 53 000 рублей
2:44:54 9/2/2021
20-летняя сибирячка обокрала подружку на 53 000 рублей
Гаражная амнистия-2021: Как ее оформить - подробная инструкция
2:37:15 9/2/2021
Гаражная амнистия-2021: Как ее оформить - подробная инструкция
Осенние каникулы 2021: когда начнутся
2:20:48 9/2/2021
Осенние каникулы 2021: когда начнутся
Школьник пропал после линейки 1 сентября. Приметы для розыска
1:32:45 9/2/2021
Школьник пропал после линейки 1 сентября. Приметы для розыска
Принц Гарри и Меган Маркл задолжали восемь млн рублей НКО
1:24:41 9/2/2021
Принц Гарри и Меган Маркл задолжали восемь млн рублей НКО
3 опасных магнитных бури сентября 2021 года: Метеопатам следует быть осторожнее
1:20:50 9/2/2021
3 опасных магнитных бури сентября 2021 года: Метеопатам следует быть осторожнее
После операции на глазах умерла 15-летняя девочка: Нейрохирург получил срок
1:17:48 9/2/2021
После операции на глазах умерла 15-летняя девочка: Нейрохирург получил срок
В шахту лифта упал рабочий в Новосибирске
1:16:46 9/2/2021
В шахту лифта упал рабочий в Новосибирске
Эпиваккорона Н: противопоказания и побочные эффекты новой вакцины
1:15:58 9/2/2021
Эпиваккорона Н: противопоказания и побочные эффекты новой вакцины