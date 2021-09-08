Шторы, обои и потолки - что обновить осенью в квартире?
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08.09
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Шторы, обои и потолки - что обновить осенью в квартире?

1:50:319/8/2021Фото: Tilda Images
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Переезды, перевозки мебели, грузов, топлива.

Если вам предстоит смена места жительства и перевозка вещей, убедитесь, что у вас достаточно упаковки

Шторы

Для того, чтобы разговаривать с портным на одном языке, разберитесь в «анатомии» штор и постарайтесь понять, что хочет ваша душа. Шторы - это заключительный аккорд всего интерьера. Без красивого, гармоничного убранства окон весь дизайн теряет смысл, он словно лишается изюминки. А если хозяева смотрят на улицу через красиво оформленное окно, у них даже повышается настроение.

Чтобы освежить интерьер, подчас совсем необязательно менять шторы, достаточно обратить внимание на то, каким образом они закреплены на карнизе, или привнести в них какую-то новую деталь. Часто хорошее убранство окон заказывают в ателье.

салон-ателье
Салон-ателье "Елена"

К сентябрю традиционно оживает рынок аренды жилья. Кто-то находит новую работу и меняет район проживания поближе к ней. Начинается учебный год, студенты снимают квартиры рядом с учебными заведениями. Многие люди перебираются с дач обратно в город.

Если вам предстоит смена места жительства и перевозка вещей, убедитесь, что у вас достаточно упаковки. Пригодятся коробки разного размера, мешки, полиэтиленовые пакеты, скотч. Чтобы потом не искать, что где, обязательно подпишите все коробки. Особенно тщательно и лучше заранее упакуйте хрупкие и ценные предметы.

Не пренебрегайте услугами специалистов. Сегодня на переездах специализируются целые компании. Они предоставляют транспорт, грузчиков, помогут вам сберечь силы, здоровье и нервы.

Мебель на заказ
Мебель на заказ "Фаворит"

Всё больше людей сейчас не торопится закрывать дачный сезон с приходом холодов. Кто-то приезжает в баню, есть те, кто проживает в загородном доме круглогодично. В нашем климате важнейшее условие хорошего отдыха на природе – наличие уютного тёплого дома. Дрова рекомендуется завозить заранее, чтобы они успели полежать некоторое время до использования. На расход влияют различные факторы: размер помещения, тип печи или камина, температура за окном. Для твердотопливного котла приобретается уголь тех марок, которые рекомендованы производителем. Если эта информация отсутствует, можно купить по мешку фасованного угля различных видов и классов крупности, и подобрать оптимальный вариант.

Порядок в доме и в гардеробе

Чистка мягкой мебели своими силами – трудная задача. Не всегда понятно, как вывести пятна, устранить запахи, чтобы не повредить диваны, кресла, матрасы. Существуют фирмы, которые предлагают услуги по химчистке мебели на дому. Работы выполняются оперативно, аккуратно, по приемлемым ценам. В чистку можно сдать и одеяла, перины с подушками. Пухо-перьевые изделия профессионально избавляют от пыли. Это гигиеничная, полезная для здоровья всех членов семьи процедура.

В сентябре – самое время навести ревизию в платяном шкафу. Вещи, за которыми ухаживают, прослужат хозяевам не один сезон. Сейчас можно отдать в чистку демисезонные куртки, пальто, зимние пуховики. Туфли и ботинки тоже нуждаются в ремонте и реставрации. Проверьте, не пора ли заменить набойки и застёжки, укрепить каблуки, обновить молнии, супинаторы, стельки.

Меховое ателье "Ludmila"

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