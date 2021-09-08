После нападения мужа-тирана Настя Харьковская разыскивает свидетелей кражи 4-летей дочери в Бердске
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После нападения мужа-тирана Настя Харьковская разыскивает свидетелей кражи 4-летей дочери в Бердске

2:11:419/8/2021,Валерия НипомнящаяФото: Скриншот видео
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Если у вас есть какая-то информация по поводу случившегося, просим обратиться в редакцию или напрямую к мужу Настиной сестры.

В настоящее время проводится доследственная проверка

Семья Насти Харьковской до сих пор разыскивает свидетелей похищения её 4-летней дочери, которую забрал её бывший муж с приятелями.

Если у вас есть какая-то информация по поводу случившегося, просим обратиться в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" по номеру телефона 3-00-10, либо на номер Вацап 8953-878-90-10. А также можно напрямую к мужу Настиной сестры 8-913-738-33-32 (Армен).

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", муж Настиной сестры подъехал на место происшествия через 10 минут. В разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» рассказал, что полиция приехала сразу, а следственную группу они прождали несколько часов. К тому времени свидетелей уже не было, а полиция никого не переписала.

-Были очевидцы, которые снимали всё на видео. На доме тоже висит камера. Свидетели также показали машину, на которой они приехали. Дали номер той, на которой он увез ребенка, - говорит Армен.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 31 августа примерно в 20:45 мужчина и его вооружённые приятели украли 4-летнюю дочку Насти. Это произошло во дворе дома на перекрестке улиц Лелюха и Комсомольской, 24. Мужчины избили молодую мать, они держали её, когда увозили девочку. Всё происходило на глазах у детей.

В пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт, но отметили, что материалы дела направлены в СК.

СК Новосибирской области заинтересовался избиением многодетной матери. Сейчас проводится доследственная проверка. Следователем производится опрос потерпевшей с целью установления полной картины произошедшего, выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 30-летняя многодетная мать Настя Харьковская долгое время терпела издевательства мужа. С 2016 года Сергей Харьковский, по словам Насти, неоднократно наносил ей побои, а когда девушка пыталась сбежать, то останавливал и запугивал ее. У гражданки виднелись многочисленные синяки. Шрам, который красуется до сих пор на лбу Насти, появился не без участия Сергея. Также Сергей, по словам супруги, совершал и ряд других противодеяний. Летом 2021 года девушке с детьми удалось сбежать, но четырехгодовалая дочь осталась с Сергеем в Академгородке. Спустя несколько дней активной борьбы, матери удалось добиться, чтобы дочь жила с ней.

Мы будем следить за развитием событий и сообщать читателям актуальную информацию.

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