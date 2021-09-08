Пропавшую после дискотеки в клубе 19-летнюю девушку разыскивают в Новосибирске
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Пропавшую после дискотеки в клубе 19-летнюю девушку разыскивают в Новосибирске

2:41:509/8/2021Фото: Группа ВКонтакте Поискового отряда "Маяк"
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Граждан просят помощи в поисках Алины Кунгурцевой, которая пропала 5 сентября 2021 года.

Поисковой отряд "Маяк" просит помощи

5 сентября около 6 утра Алина Кунгурцева вышла из развлекательного заведения «Антигламур», расположенного на улице Серебренниковской, и до сих пор о её местонахождении ничего не известно. На данный момент ведутся поиски.

Ориентировки:

Алине на вид около 20 лет. Рост девушки 172 см, худощавого телосложения, волосы кудрявые, крашеные, светло-красные, до плеч, глаза голубые. Девушка была одета в чёрную толстовку с капюшоном, тёмно-синие джинсы, чёрные кроссовки. В носу пирсинг.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Алины, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Маяк» 8 (951) 393-09-11.

Напомним, в Новосибирске до сих пор не могут найти 22-летнего Илью Пустынникова. В последний раз юноша связывался с родными 18 июня. С этого момента о нём нет никакой информации.

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