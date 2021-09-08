Пропавшую после дискотеки в клубе 19-летнюю девушку разыскивают в Новосибирске

5 сентября около 6 утра Алина Кунгурцева вышла из развлекательного заведения «Антигламур», расположенного на улице Серебренниковской, и до сих пор о её местонахождении ничего не известно. На данный момент ведутся поиски.
Ориентировки:
Алине на вид около 20 лет. Рост девушки 172 см, худощавого телосложения, волосы кудрявые, крашеные, светло-красные, до плеч, глаза голубые. Девушка была одета в чёрную толстовку с капюшоном, тёмно-синие джинсы, чёрные кроссовки. В носу пирсинг.
Тех, кто что-либо знает о местонахождении Алины, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Маяк» 8 (951) 393-09-11.
Напомним, в Новосибирске до сих пор не могут найти 22-летнего Илью Пустынникова. В последний раз юноша связывался с родными 18 июня. С этого момента о нём нет никакой информации.