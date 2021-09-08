Россиянам грозят штрафы за хранение закаток в подвалах: Юрист и пожарный объяснили причину
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Россиянам грозят штрафы за хранение закаток в подвалах: Юрист и пожарный объяснили причину

2:05:189/8/2021,Дарья КостинаФото: Pixabay
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Штрафовать могут и УК, если обычным гражданам штраф в 2-3 тысячи рублей, то компании до 5 тысяч рублей.

Хранение законсервированных на зиму продуктов возможно лишь в официально оформленных индивидуальных кладовых
Хранение законсервированных на зиму продуктов возможно лишь в официально оформленных индивидуальных кладовых

В России за хранение солений на зиму в подвалах многоквартирных домов теперь грозит штраф, причем немалый-2-3 тысячи. С 1 января вступило в силу постановление правительства РФ о мерах противопожарной безопасности, которым вводится запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов. В беседе с журналистами "Курьер. Среда. Бердск" 8 сентября, юрист Владимир Сычев отметил, что подобный запрет был и ранее и касался легковоспламеняющихся жидкостей.

- Данный запрет уже действовал ранее, однако по большей части касалось легковоспламеняющийся жидкостей. Теперь же это касается абсолютно любых вещей хранящихся в технических и иных помещениях жилых домов. Также это касается хранение велосипедов, колясок и иных предметов на лестничных маршах, - отметил юрист 8 сентября.

Также юрист пояснил, что можно использовать для хранения закаток кладовки, но индивидуально оформленные. А штрафовать могут и управляшку.

- Можно хранить свои запасы в своих кладовых, но никак не в общих. Нарушение данного закона ведёт не только к штрафам, но и встаёт вопрос о возможности своевременной и беспрепятственной эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Штрафовать могут и УК, если обычным гражданам по 2-3 тысячи рублей, то компании до 5 тысяч рублей заплатят, - пояснил юрист.

Его слова подтверждает и начальник ОНД Бердска Николай Степаненков. В беседе с журналистом "Курьер. Среда. Бердск" 8 сентября, он пояснил: подвалы нельзя захламлять горючим материалом.

- Если кратко, то банки, картошку хранить можно. Это если проектом дома предусмотрены кладовые дома. Сами кладовые должны быть выполнены из негорючего материала. Строго запрещено - бензин, газ все, что воспламеняется, - отметил Николай Анатольевич.

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Можно ли хранить соленья в подвалах?

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