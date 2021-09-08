ООО "Сервис-телеком" требуется ЭЛЕКТРОМОНТЕР
График работы: сменный; скользящий. Возможна подработка. з/п 27000 рублей.
т. 8-983-126-01-26, 8 (383 41) 2-97-50
Открыта вакансия электромонтера в Бердске, компания «Сервис-телеком»
2:23:269/8/2021
График работы сменный, скользящий.
ООО "Сервис-телеком" требуется ЭЛЕКТРОМОНТЕР
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