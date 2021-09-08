Второй взрыв в многоэтажке за день. Подробности ЧП

В Екатеринбурге произошёл взрыв газа в жилом многоквартирном доме по ул. Орловская 52. Это уже второй подобный случай на сегодняшний день. В доме не повреждены несущие стены.
По предварительной информации, пострадал один человек — мужчина, его увезли в больницу с ожогами 40% тела. Из дома были срочно эвакуированы 19 человек, из них 4 детей.
Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РБК, что причиной инцидента стало воспламенение паров легковоспламеняющейся жидкости, а не бытового газа.
«В квартире на улице Орловской находилась емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Молодой человек 1990 года рождения решил закурить, из-за чего произошло возгорание паров этой жидкости. Он госпитализирован с 40% ожогов. МВД опровергает взрыв газа», — рассказал Горелых.