Второй взрыв в многоэтажке за день. Подробности ЧП
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Второй взрыв в многоэтажке за день. Подробности ЧП

2:32:399/8/2021Фото: МЧС России
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На этот раз все произошло в Екатеринбурге.

Еще одно ЧП за сегодняшний день

В Екатеринбурге произошёл взрыв газа в жилом многоквартирном доме по ул. Орловская 52. Это уже второй подобный случай на сегодняшний день. В доме не повреждены несущие стены.

По предварительной информации, пострадал один человек — мужчина, его увезли в больницу с ожогами 40% тела. Из дома были срочно эвакуированы 19 человек, из них 4 детей.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РБК, что причиной инцидента стало воспламенение паров легковоспламеняющейся жидкости, а не бытового газа.

«В квартире на улице Орловской находилась емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Молодой человек 1990 года рождения решил закурить, из-за чего произошло возгорание паров этой жидкости. Он госпитализирован с 40% ожогов. МВД опровергает взрыв газа», — рассказал Горелых.

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