Призывник с ножницами набросился на подполковника и попытался убить

В войсковой части 12 721 разгорелся конфликт между подполковником и призывником.
Все началось с замечания от лица старшего рядовому, призывнику из Дагестана, по поводу нарушения формы одежды. Замечание показалось парню оскорбительным и тот решил «пригрозить» полковнику ножницами, приставив их к горлу подполковника.
Офицер выбил ножницы из его рук и вышел из кабинета. Молодой человек зачем-то взял со стола карандаш и отправился следом, но вскоре был задержан.
Во время суда потерпевший рассказал, что замечание было сделано максимально в легкой форме. Во время пререканий юноши, подполковник лишь ответил:
- Если тебя не научили разговаривать со старшими, то грош тебе цена.
Однако рядовой солдат воспринял фразу как оскорбление в адрес своей матери. Затем добавил, что с помощью ножниц хотел лишь припугнуть командира, а не убивать или калечить.
В конечном итоге брянский суд признал дагестанца виновным и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.