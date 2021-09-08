Призывник с ножницами набросился на подполковника и попытался убить
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Призывник с ножницами набросился на подполковника и попытался убить

1:53:259/8/2021Фото: Pixabay
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Ему назначили два года лишения свободы условно.

Рядовой понес наказание - 2 года лишения свободы

В войсковой части 12 721 разгорелся конфликт между подполковником и призывником.

Все началось с замечания от лица старшего рядовому, призывнику из Дагестана, по поводу нарушения формы одежды. Замечание показалось парню оскорбительным и тот решил «пригрозить» полковнику ножницами, приставив их к горлу подполковника.

Офицер выбил ножницы из его рук и вышел из кабинета. Молодой человек зачем-то взял со стола карандаш и отправился следом, но вскоре был задержан.

Во время суда потерпевший рассказал, что замечание было сделано максимально в легкой форме. Во время пререканий юноши, подполковник лишь ответил:

- Если тебя не научили разговаривать со старшими, то грош тебе цена.

Однако рядовой солдат воспринял фразу как оскорбление в адрес своей матери. Затем добавил, что с помощью ножниц хотел лишь припугнуть командира, а не убивать или калечить.

В конечном итоге брянский суд признал дагестанца виновным и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

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