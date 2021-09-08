Началось возведение нового корпуса крупнейшего бассейна в регионе

Ко второму этапу реконструкции бассейна «Спортивный клуб армии» приступили строители после сноса старого здания – на существующих фундаментах началось возведение корпуса площадью более 5 тысяч кв. м.
Реконструкция здания бассейна СКА на ул. Воинская в Новосибирске с длиной дорожек, соответствующей требованиям Международной федерации плавания – 50 метров, стартовала в начале 2021 года по поручению губернатора Андрея Травникова в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт и заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Дмитрий Пронин сегодня проконтролировали ход работ на стройплощадке бассейна.
«По проекту старый корпус был демонтирован, и на существующих фундаментах будет построен новый спортивный комплекс переменной этажности – 3-4 этажа, соответствующий всем современным требованиям по безопасности и организации спортивного процесса. Сегодня подрядчик – ООО ПСК «Армаком» – идет четко в графике. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2022 году», – подчеркнул министр строительства Иван Шмидт. Он также отметил, что после завершения строительных работ бассейн на ул. Воинской смогут посещать 96 человек в час, почти 900 спортсменов в сутки.
Дмитрий Пронин рассказал, что по итогам этого года стоит задача достигнуть 50% технической готовности здания бассейна и в следующем году ввести объект в эксплуатацию. По словам заместителя министра, бассейн будет содержаться на балансе ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта», в бассейне будут созданы необходимые условия для подготовки спортсменов высокого класса, однако тренироваться в нем также смогут и другие жители региона.
Напомним, в Новосибирской области всего два бассейна с чашей длиной 50 метров, и только один из них «Нептун» – функционирующий. Второй – бассейн «Спортивный клуб армии» на ул. Воинской, 1 исчерпал свой эксплуатационный ресурс и сейчас подлежит масштабной реконструкции. В 2013 году была разработана проектная и рабочая документация на реконструкцию, в 2020 году была проведена ее корректировка, получившая положительное заключение государственной экспертизы. В феврале 2021 года строители вышли на площадку и приступили к сносу здания, теперь началось возведение стен нового корпуса.
В новом спорткомплексе по проекту будут оборудована чаша бассейна на 8 плавательных дорожек по 50 м или 16 дорожек по 25 м, тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для занятий фитнесом. Кроме того, в помещении бассейна запроектирована антресоль с трибунами для посетителей на 250 мест, а также помещение для радиоузла и киноаппаратной. В спорткомплексе будут созданы условия для занятий спортом маломобильных людей – для этого проектом предусмотрены лифты и специальные подъемные механизмы у ванны бассейна.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области