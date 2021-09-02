Больной коронавирусом школьник пришел на линейку 1 сентября и отправил класс на карантин
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Больной коронавирусом школьник пришел на линейку 1 сентября и отправил класс на карантин

5:17:319/2/2021Фото: Flickr
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Администрация школы считает, что в случившемся виноваты родители мальчика, так как они знали, что ребенок недомогал и уже сдал тест ПЦР. Родителям ученика лицея было вынесено предупреждение от администрации.

Класс проведет две недели на дистанционке из-за заразившегося коронавирусом ученика

В первый день учебы один из классов Бийска отправлен на карантин по причине заражения ученика коронавирусом. Родители знали о плохом самочувствии ребенка, но это не помешало им отправить сына в школу к другим детям 1 сентября. Две недели школьники проведут на дистанционном обучении.

Администрация школы считает, что в случившемся виноваты родители мальчика, так как они знали, что ребенок недомогал и уже сдал тест ПЦР. Родителям ученика лицея было вынесено предупреждение от администрации. Для школьников и их родителей еще раз напомнили правило посещения, которое утверждено региональным Роспотребнадзором.

- Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) будут незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков в медицинский лицензированный кабинет до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи, либо прибытия родителей (законных представителей). Все педагоги ознакомлены с памяткой по действиям при выявлении обучающихся с повышенной температурой, либо с подозрением на ОРВИ, - говорится в сообщении администрации Бийского лицея на сайте учреждения.

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