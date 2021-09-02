Снег с градом засыпал центральную часть России 2 сентября. Смотрите видео

В Самаре объявили желтый уровень опасности из-за погодных явлений.
2 сентября в Самаре с трех часов дня по местному времени жители стали свидетелями неожиданного погодного явления. После длительной изнуряюще-жаркой погоды горожане с удовольствием наблюдают за сильным дождём, который сопровождается снегом и градом.
Синоптики предупредили о возможности кратковременных дождей в течение дня, однако никто не думал, что может начаться такой обилие разнообразных осадков. При этом температура воздуха сохраняется на уровне +24 до +26 градусов.
Несколько часов назад в регионе был объявлен желтый уровень опасности - жителей просят не выходить из домов и соблюдать все меры безопасности. Существует вероятность возникновения стихийного бедствия, от которого могут пострадать как люди, так и имущество.
В ближайший час синоптики обещают усиление южного и юго-западного ветра 15-20 метров в секунду, при этом, вероятно, будет гроза.