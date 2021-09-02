Недвижимость на 1,5 млрд рублей нашли у семьи вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева

Семье вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, который снова баллотируется в нижнюю палату парламента, принадлежит недвижимость на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей. Об этом рассказали соратники Алексея Навального в новом расследовании.
По мнению авторов, жене Гордеева Татьяне принадлежит квартира в Москве площадью 252 кв. метра за 260 млн рублей возле Третьяковской галереи. В 2007 году, когда у семьи появилось это жилье, Гордеев работал министром сельского хозяйства.
Дочь Гордеева Варвара Маслова является преподавателем в МГУ, на нее оформлена доля в компании «Агропромсервис», ей принадлежат две квартиры в столице - 136 и 152 кв метра, стоимостью 59 и 185 млн рублей, утверждается в расследовании.
У сыну Гордеева Никиты в собственности есть участок 44 сотки в деревне Жуковка на Рублевском шоссе с домом в 975 квадратов и гостевым зданием площадью 250 кв. метров. Кроме того, Никите Гордееву принадлежит земля с прудом и домом в 700 кв. метров в деревне Урядино Рязанской области - на родине отца.
На тещу Никиты Валентину Сафронову оформлены два участка земли общей площадью 3700 кв. метров в элитном коттеджном поселке Зеленый Мыс недалеко от Москвы с двумя домами - 806 и 111 квадратов.
Пресс-секретарь Алексея Гордеева заявил, что не знаком с расследованием, поэтому отказался от комментариев.
«Нужно для начала ознакомиться, потом что-то говорить», — цитирует пресс-службу зампреда Госдумы Znak.com.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", думские выборы состоятся 17, 18 и 19 сентября.