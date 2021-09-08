ФАС России проверит продавцов и поставщиков стройматериалов из-за роста цен

В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках, ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, работающих на территории Российской Федерации.
К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы.
Результаты мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе.
При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры.
О результатах проверок будет сообщено дополнительно.