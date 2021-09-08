ФАС России проверит продавцов и поставщиков стройматериалов из-за роста цен
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ФАС России проверит продавцов и поставщиков стройматериалов из-за роста цен

1:13:049/8/2021Фото: Pixabay
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Рынки основных и вспомогательных стройматериалов подвергнутся проверке.

Цены на стройматериалы значительно повысились

В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках, ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, работающих на территории Российской Федерации.

К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы.

Результаты мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе.

При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры.
О результатах проверок будет сообщено дополнительно.

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