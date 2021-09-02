Россиянин зарезал педофила и пришел с повинной

25 августа в Самарской области произошло страшное. Два друга: Олег и Вячеслав встретились у первого, чтобы перетащить мебель и провести вечер приятно — распивая алкогольные напитки. Однако идиллия кончилась тогда, когда Олег уснул, изрядно выпив. В этот момент Вячеслав взял телефон друга и обнаружил не нем ужасную видеозапись, на которой его насилует свою 9-летнюю дочь.
Обнаружив это, Вячеслав вышел из себя и начал избивать Олега. В итоге мужчина попытался зарезать педофила, но их разняли знакомые, заметившие потасовку с ножом. В итоге на этом дело не закончилось. Вячеслав встретился с бывшей сожительницей Олега, от которой узнал, что ранее педофил предлагал и ее 11-летней дочери заняться подобным.
После этой ночи Олег исчез. Несмотря на поиски сотрудников правоохранительных органов, все было тщетно, пока Вячеслав сам не пришел в полицию, чтобы сдаться. Он рассказал, где спрятал тело, однако заверил, что убил бывшего друга случайно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.