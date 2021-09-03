Чудеса преподобного Исаакия Оптинского: и мощная молитва

4 сентября православная церковь чтит память преподобного Исаакия Оптинского, который всю свою жизнь сознательно придерживался аскетического образа жизни. И справедливо руководил братством в Оптинском монастыре.
Он строго придерживался монастырских обычаев. Ел простую пищу, носил дешевую одежду и обувь. Он много учился, поскольку не получил школьного образования. А на церковной службе всегда приходил вовремя и ни одной не пропустил.
Для странников и обездоленных старец построил специальное здание в странноприимной, где, он распорядился, чтобы их кормили каждую субботу. За едой приходило по триста человек за раз, которым также раздавали милостыню.
Однажды Исаакий поехал к мельнице от монастыря. Но, во время поездки, что-то напугало лошадей и они разбежались так быстро, что кучеру пришлось спрыгнуть. Тогда тройка напуганных неизвестным повезла возок с преподобным Исаакием к смертельному оврагу. Было ясно, что он на краю гибели. Тогда Исаакий стал молиться Богу, и тройка мгновенно остановилась. Когда преподобный Исаакий слез из воза, то погладил дрожащих лошадок. В этот момент подбежал испуганный кучер и увидел, что они остановились на самом краю пропасти. Такая сила молитвы была у старца.
4 сентября 1984 года старец Исаакий тихо умер. Монахи сохранили его мощи в Казанском храме.