Как меняются три знака зодиака в ретроградном Сатурне в Водолее с 2 сентября 2021 года по 10 октября 2021 года

2 сентября 2021 года принесет решающие моменты для трех знаков зодиака, дружба которых больше всего изменится во время ретроградного Сатурна в Водолее.
Со 2 сентября 2021 года Сатурн в Водолее будет под 8 градусом, и это то, что в астрологии называется «градусом Скорпиона». В астрологии говорят, что всякий раз, когда Скорпион входит в вашу жизнь, начинают происходить большие события. Энергия Скорпиона - это искатель всех истин, и одна из вещей, которую мы скрываем от других, - это то, как мы относимся к дружбе в нашей жизни, пишет yourtango.com.
Большинство из нас не хотят никого обижать, поэтому мы общаемся с людьми, с которыми предпочли бы попрощаться. Мы также не хотим, чтобы нас отвергали, поэтому мы избегаем здороваться с людьми, с которыми действительно хотим общаться чаще.
Но для трех знаков зодиака, дружба которых меняется во время ретроградного Сатурна в Водолее, все это может измениться в четверг, и астрология объясняет, почему.Наша дружба все время меняется. У нас есть определенные люди, которые остаются нашими лучшими друзьями на всю жизнь. Но правда в том, что у нас есть временная дружба, однодневная, месячная и сезонная дружба, которая оказывает влияние, но не длятся долго, потому что мы либо выращиваем их, либо они внезапно перерастают нас.
Переезжаем по новым адресам. Закончите колледж или смените работу, и, несмотря на все наши усилия, чтобы оставаться на связи, иногда в жизни случается, что все идет не по плану.
Мы можем оставаться рядом с людьми, которые обеспечили нам чувство комфорта, но по той или иной причине в их отношениях больше нет необходимости, и это становится наиболее очевидным во время ретроградного Сатурна в Водолее.
Дело не в том, что они ошибаются или что-то сделали не так, просто отношения не работают так, как нужно, чтобы вы оба росли, и это не то, что мы здесь для того, чтобы делать в этом мире.
Сатурн, как известно, лишает нас нашей лжи и ненужных игрушек, а иногда он разрушает отношения, которые удерживают двух людей от цели, которую им нужно выполнить в другом месте.
В некотором смысле ретроградный Сатурн внутренне работает с четверга, 2 сентября 2021 года, по 10 октября 2021 года, чтобы изменить наши дружеские отношения. Потому что Водолей - знак друга. Он управляет домом дружбы и сетями людей, с которыми мы сотрудничаем для бизнеса и всего, что требует изменений.
Так что, если вы чувствовали себя застрявшими в токсичных дружеских отношениях или с людьми, с которыми вы просто общаетесь, потому что вам больше никто не звонит или не приглашает что-то сделать. Грядут большие перемены.
Вы можете решить, что готовы какое-то время обойтись без друга, и это пространство, которое вы создали, открывает дверь для мероприятия, хобби или случайной встречи, которая позволяет вам попасть в новую группу и стать другая версия вас, чем сейчас.
Фактически, четверг лучше всего может быть определен пословицей: «Скажите мне, кто ваши друзья, и я скажу вам, кто вы ...», и ничто не звенит более четко, чем когда Сатурн ретрограден в знаке зодиака Водолей. .
Знаки зодиака, дружба которых наиболее сильно меняется во время ретроградного Сатурна в Водолее со 2 сентября 2021 года по 10 октября 2021 года:
Козерог (22 декабря - 19 января)Ваша дружба изменится больше всего, потому что вы собираетесь поддерживать настоящие отношения, основанные на любви и возможностях.
Козерог, вы все занимаетесь бизнесом, и у вас появилось несколько друзей на работе, которые, как вы знаете, нужны вам в жизни, чтобы все происходило. Но когда ты идешь домой, жизнь становится одинокой. Последние несколько лет были направлены на то, чтобы возместить потери, и вам пришлось работать усерднее, чем когда-либо прежде, чтобы снова встать на ноги.
Это стоило вам вашей общественной жизни. У вас есть несколько человек, с которыми вы время от времени болтаете, но это все пустяки и, мягко говоря, поверхностные. Это сработало для вас, потому что, по правде говоря, все, что вы в последнее время делали, - это работа. Будь настоящим, Кэппи. Даже ваше игровое время зависит от работы.
Теперь, когда ваша правящая планета Сатурн находится в вашем доме денег и личной собственности, вы зарабатываете и трудитесь больше, чем когда-либо прежде. Как ни странно, вы попали в затруднительное положение.
Вы счастливы, когда у вас есть что-то, и вы чувствуете себя в безопасности, когда вы не испытываете финансовых затруднений, но внутренне вы замечаете то, что ретроградный Сатурн в знаке Водолея заставляет вас замечать, что это действительно не имеет большого значения без кого-то, с кем можно поделиться этим.
Итак, ваша дружба изменится больше всего, потому что вы увидите свет, которого не видели раньше. Мир огромен, и в жизни вам нужно больше, чем просто работа. Вы можете добиться успеха в своей работе, но теперь вы готовы проявить свою энергию и обратиться к людям.
Вы хотите подружиться, и по этой причине вы можете открыть свою жизнь людям, с которыми у вас нет ничего общего, которые не работают с вами или не имеют ничего общего с вашей работой.
Вы можете вступить в клуб или начать новый распорядок, когда вам придется встречаться с самыми неожиданными людьми. Но это будет ТАК хорошо для вас. Такие приключения нужны вам в жизни. Это радикально изменит ваши дружеские отношения, а также принесет пользу вашему сердцу.
Лев (23 июля - 22 августа)Ваши дружеские отношения наиболее сильно изменятся со 2 сентября, потому что вы готовы быть с людьми, которые вам нравятся, а не только с людьми, которые обращают на вас внимание.
Вы действительно снова начинаете осознавать свою индивидуальность. Когда Солнце внесло в вашу жизнь несколько серьезных изменений в течение августа, вы чувствуете себя пробужденным и более интуитивным во всем.
Итак, конечно, когда вы видите, что ваши друзья живут не лучшим образом и, по сути, сдерживают вас негативной энергией, вы решаете перестать получать одобрение из своего круга общения и для разнообразия удалиться к себе.
Вам не нужно выходить за вниманием. Вместо этого вы можете наслаждаться тишиной и покоем своей спальни в эти дни после долгого рабочего дня. Фактически, с Солнцем в Деве вы готовы делать то, что окажет влияние на вашу жизнь.
И пока Сатурн ретрограден в вашем секторе отношений, вы оцениваете друзей, семью и людей, с которыми общаетесь, чтобы увидеть, какую роль они играют в вашем мире. Если они токсичны, вы можете просто медленно создавать призрак и оставлять сообщения на прочтении. Теперь, когда Меркурий в Весах, вы можете даже решить совершить короткое путешествие или чаще выходить в свет, чтобы увидеть, с кем вы можете встретиться.
Поскольку вы легко встречаетесь с новыми людьми, ваша дружба больше всего изменится, когда вы познакомитесь с людьми, которых вы привлекли в свою жизнь с этим новым мышлением. Это будет большим делом для тебя, Лео, и самое время.
Водолей (20 января - 18 февраля)Водолей, ваша дружба больше всего изменится со 2 сентября 2021 года, потому что вы изменились. Если жизнь научила вас чему-либо, пока Сатурн был в вашем знаке весь год, то это значит избавиться от всякой лжи и быть реальным с собой и другими.
Вы усвоили все трудные уроки жизни. Вам стало комфортно быть одному, даже если вам это не нравится. Вы социальны по своей природе, и тем не менее социальное дистанцирование помогло вам ценить свое личное пространство. Теперь, когда Сатурн ретрограден, вы меняете свои приоритеты и размещаете наверху такие вещи, как здоровье, личное развитие и построение своей жизни вокруг того, что, по вашему мнению, имеет непреходящую ценность.
Итак, когда вы начнете избавляться от негативной энергии в своей жизни, естественно, это будет включать все, что, по вашему мнению, мешает вашему росту. Это может быть бывший, с которым вы остаетесь друзьями, потому что думали, что можете вернуться вместе, но он с кем-то другим и просто держит вас рядом с ложными надеждами. Это будет включать в себя лучшего друга, который, как вы знаете, в глубине души на самом деле не ваш друг, но вы знали друг друга так долго, что думали, что не можете попрощаться.
Вы собираетесь отпустить жизненные препятствия, и внезапно с комфортом одиночества начнете выходить на улицу и знакомиться с новыми людьми.
Возможно, вам будет весело и увлекательно более избирательно подходить к выбору того, кого вы допускаете в свое пространство. Фактически, вы можете завести нового лучшего друга, который познакомит вас со всеми, кого они знают, и окажетесь в этом удивительном кругу общения, наполненном интересными людьми, которым вы нравитесь таким, какой вы есть. Однако вы им не нравитесь. Они научат вас любить себя.