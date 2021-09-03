Андрей Травников: На примере Караканского бора надо выработать образцовую модель в сфере лесных отношений

Сегодня уже обозначены границы этой территории, выбран арендатор – оператор управления бором.
Губернатор поставил задачи по управлению этим лесным массивом. «Когда мы запускаем в леса арендатора, мы ожидаем, что должен зайти хороший хозяин, который и сам бережно относится ко вверенному ему лесу и другим не даёт нарушать закон. Важно получить максимальный эффект, в том числе по вовлечению населения и хозяйствующих субъектов. Чтобы ко всем пришло осознание того, что мы приняли важное решение не только для формального обозначения границ охранной зоны, а чтобы изменить отношение к этой уникальной территории. Здесь должно быть два хозяина – арендатор и наш лесхоз. Сегодня из заметных нарушений – скопление порубочных остатков, своевременно не вывезенных из леса. Это некрасиво, создаёт риски пожаров и заболеваний растений. Второе – большое количество пилорам в сёлах: необходимо провести проверку, откуда они берут сырьё. Надо навести порядок в этом направлении и вообще выработать на этом примере образцовую модель в сфере лесных отношений, управления нашими лесными запасами».
В соответствии с планом мероприятий по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Караканский бор», утверждённого распоряжением правительства Новосибирской области от 04.08.2020 № 327-рп, подготовлены материалы обоснования создания в Новосибирской области природного парка, включающие предложения администрации Ордынского района и экологической общественности. Для установления на местности границ природного парка осуществлён комиссионный выезд в Караканский бор в сентябре 2020 года. Материалы обоснования обсуждены в ходе рабочих встреч с представителями научных организаций и экологической общественности из числа членов рабочей группы по развитию особо охраняемых природных территорий регионального значения в Новосибирской области. Для обсуждения с органами государственной власти, органами местного самоуправления, научными и общественными организациями подготовлены 6 вариантов предварительного графического описания границ природного парка.
Материалы обоснования создания природного парка рассмотрены на заседании рабочей группы по развитию особо охраняемых природных территорий регионального значения в Новосибирской области, выработано согласованное решение о создании природного парка на площади около 110,0 тыс. га (с исключением земель населённых пунктов из границ природного парка). В намечаемых границах природного парка и прилегающих к нему территориях выявлено 44 сформированных земельных участка, собственники, пользователи и владельцы по которым определены.
Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области заключены государственные контракты на оказание услуг для обеспечения нужд Новосибирской области, подготовлен проект режима особой охраны природного парка «Караканский бор» и его функциональных зон.
Также в ООО «Лесное хозяйство Ордынское» губернатору доложили о том, что на предприятии готовится к запуску линия сортировки древесины, линия подготовки лесного материала нестандартного размера для его дальнейшей переработки. Всего за последнее время вложено для переоборудования предприятия частных инвестиций на сумму более 65 млн руб. Все указанные меры позволили производить распиловку древесины по «канадской» технологии с применением высокотехнологичных методов контроля и управления.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области