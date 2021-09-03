Загадочный рисунок "вертолет в горах Афгана или Чечни" местного Бэнкси появился на стене дома №4 по ул. Павлова в Бердске
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Загадочный рисунок "вертолет в горах Афгана или Чечни" местного Бэнкси появился на стене дома №4 по ул. Павлова в Бердске

4:51:129/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Кому-то рисунок напоминает о расформированном вертолетном полку города, а кому-то о погибших бердчанах в войнах СССР и России.

Инсталляция появилась совсем недавно

Необыкновенный рисунок появился на стене дома №4 по ул. Павлова в Бердске. На черно-белом рисунке изображен вертолет, пролетающий над лесом и горами. Напомним, последние недели в Афганистане разворачиваются страшные вещи. Боевики "Талибана"* захватили власть. "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал, что сотни жителей Кабула пытались улететь из страны. Они протаранили ворота аэропорту, хватались за шасси и перекидывали детей военным США через колючую проволоку. 31 августа войска США полностью покинули Афганистан.

Возможно, неизвестный автор своим творением решил напомнить жителям Бердска о ранее существовавшем в городе вертолетном полку и спецслужбы ГРУ. Ранее военные располагались в военном городке Бердска, но 337 отдельный вертолетный полк в/ч 12212 в конце 2009 года в ходе реформы вооруженных сил был переведен в состав авиационной базы в городе Оби.

Возможно, рисунок - это напоминание о тех военных Бердска, которые погибли в Кабуле.

Бердчане погибшие в Афганистане

Никитин Олег Иванович - ст.сержант Никитин Олег Иванович (1.XI.1959 - 18.V.1981)

Родился в г. Бердске. После окончания школы учился в Бердском электромеханическом техникуме. 30 июня 1979 года Бердским ГВК был призван на действительную военную службу.

С 3 января 1980 года служил в Афганистане командиром отделения связи. Старший сержант.

Погиб 18 мая 1981 года в провинции Кабул.

За мужество и героизм, проявленные в боях, 23 ноября 1981 года награжден орденом Красной Звезды посмертно.

Похоронен 27 мая 1981 года на старом кладбище в г. Бердске. В Бердском электромеханическом техникуме установлена мемориальная доска.

Нагибнев Александр Геннадьевич - ст. лейтенантНагибнев Александр Геннадьевич (17.VIII.1959 - 23.VI.1984)

Родился в пос. Углезаводск Долинского района Южно-Сахалинской области. После окончания школы учился в СПТУ-38 г. Бердска, затем в 1978 году окончил Новосибирский учебный авиационный центр ДОСААФ и в 1980 году 10-месячные офицерские курсы при Сызранском высшем военном авиаучилище летчиков. Получил военную подготовку по специальности летчик-штурман вертолета.

С 29 августа 1981 по 29 апреля 1982 года, а затем с 26 апреля 1984 года служил в Афганистане командиром вертолета. Старший лейтенант.

Погиб 23 июня 1984 года у перевала Саланг, провинции Пандшер при выполнении задания по перевозке личного состава и грузов.

За успешное выполнение интернационального долга, проявленные при этом мужество и героизм, 23 ноября 1984 года награжден орденом Красной Звезды посмертно.

Похоронен 4 июля 1984 года в г. Бердске.

Романовский Сергей Иванович - рядовой Романовский Сергей Иванович (4.I.1965 - 16.VIII.1984)

Родился в с. Верх-Мильтюши Черепановского района Новосибирской области. До призыва в армию окончил Бердское СПТУ-16 и работал сварщиком на Бердском радиозаводе. 8 октября 1983 года призван Бердским ГВК на действительную военную службу.

С 27 декабря 1983 года служил в Республике Афганистан старшим химиком-разведчиком.

Погиб 16 августа 1984 года в провинции Логар при выполнении боевого задания.

За проявленные в боях мужество и отвагу награжден 18 февраля 1985 года орденом Красной Звезды посмертно.

Похоронен на ст. Дорогино Черепановского района Новосибирской области.

Сизиков Андрей Анатольевич - рядовой Сизиков Андрей Анатольевич (17.IV.1965 - 8.IX.1984)

Родился в г. Бердске Новосибирской области. После школы учился в СПТУ-76 в пос. Агролес, Искитимского района Новосибирской области.

8 октября 1983 года Бердским ГВК был призван на действительную военную службу.

С 8 апреля 1984 года служил в Афганистане сапером. Рядовой.

Погиб 8 сентября 1984 года в при выполнении боевого задания.

За проявленные мужество и смелость 5 мая 1985 года награжден орденом Красной Звезды посмертно.

Похоронен 14 сентября 1984 года в г. Бердске. В СПТУ-76 установлена мемориальная доска.

Кондрашов Алексей Алексеевич - рядовой Кондрашов Алексей Алексеевич (6.XI.1969 - 25.VI.1988)

Родился в г. Бердске Новосибирской области. После окончания школы учился в Новосибирском кулинарном училище, затем работал поваром в тресте столовых г. Бердска. На действительную военную службу был призван 12 ноября 1987 года Бердским ГВК.

Со 2 мая 1988 года служил в Афганистане наводчиком орудия. Рядовой.

Погиб 25 июня 1988 года. За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды посмертно.

А может кто-то вспомнил, что бригада спецназа ГРУ и вертолетный полк прошли все войны в Чечне в 1990-х и начале 2000-х годов. Автор рисунка. просьба связаться с редакцией "Курьер. Среда. Бердск"!

"Талибан"* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.

Рисунок появился совсем недавно

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