Средство от мошек: как избавиться?

В течение лета и конце его, а также пока продолжаются теплые осенние дни, все те, кто любит отдыхать на природу или выезжает на собственные дачи или загородные участки, часто страдают от нашествия мошкары. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются люди в деревнях, где растет много травы, есть хоздворы или рядом есть водоем с зарослями травы.
Эти насекомые могут быть очень кусачими, а если не кусаются, то надоедливо лезут в глаза, нос и уши - это делает отдых на природе совершенно некомфортным. И если вы просто на отдыхе, то можно и укрыться в помещении, а что делать, если приходится работать в огороде с надоедливым гнусом?
Места укусов от уличной мошки сильно отекают, болят и чешутся. Сам момент укуса можно и не почувствовать - в слюне мошки есть обезболивающее и антикоагулянт. Гнус буквально "выкусывает" кусочек кожи, чтобы появилась кровь - ею они и питаются.
Для отпугивания этих насекомых самым популярным стал ванилин, разведенный водой, спиртом (водкой) или кремом. Яркий запах ванили отпугивает мошку. Также можно применять настойку валерианы.
Если участок не большой и нет ветра, рядом с метом работы или отдыха можно разместить спираль от мошки - она поджигается с одного края, тлеет и своим запахом также отпугивает мошкару.
В продаже имеются электрические отпугиватели, но их минус в том, что рядом нужна розетка.
Для обработки одежды можно использовать средства репелленты, содержащие в своем составе циперметрин и ДЭТА. Это спреи москитол, рефтамид или гардекс. Однако, такие средства не рекомендуется применять детям. Для них лучше использовать ванилин.
Чтобы мошкары на участке было меньше, постарайтесь регулярно скашивать высокую траву на участке и около него.
После укуса пораженное место можно смазывать звездочкой, нашатырным спиртом или раствором соды.