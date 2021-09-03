Секретный тренинг по фальсификации выборов в пользу "Единой России" провели в Подмосковье
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Секретный тренинг по фальсификации выборов в пользу "Единой России" провели в Подмосковье

8:01:559/3/2021
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ЦИК попросила Генпрокуратуру, СК и губернатора Подмосковье принять меры для недопущения фальсификаций и направила туда свою опергруппу.

Выборы в Госдуму в Бердске совпали с выборами депутатов горсовета 17-19 сентября 2021

Центральная избирательная комиссия РФ направила в подмосковный Королев оперативную группу после статьи «Новой газеты». Издание опубликовало аудиозапись совещания по «фальсификации выборов».

Центризбирком разослал официальные письма генпрокурору, председателю СКР, губернатору Подмосковья и председателю областной избирательной комиссии «с настоятельной просьбой в максимально короткие сроки принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций» и «тщательно расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений», сказано в официальной информации

В ЦИК заявили, что виновные неотвратимо должны понести наказание, вплоть до уголовной ответственности:

«Недопустимо, когда одиозные лица, ранее замеченные в нарушениях и по настоянию ЦИК России освобожденные от своих должностей, опять «всплывают» в том или ином должностном качестве, и, фактически перечеркивают огромный, сложнейший труд наших коллег из избирательной системы, которые ответственно и добросовестно исполняют свой общественно-политический долг».

"Новая газета" 2 сентября направила скандальную запись в ЦИК.

Инструктаж проводила женщина с голосом, похожим на на голос советника главы Королева Жанны Прокофьевой. Она требовала не обращать внимание на ведущуюся видеозапись, проявлять хладнокровие и спокойствие. Дама рассказала, как избиркомы при поддержке администрации будут фальсифицировать выборы в пользу «Единой России» Для достижения результата она предложила технологию, против которой бессильно даже «умное голосование».

-Нам интересна конкретная цифра и конкретная партия — 42–45% по партсписку, - заявила инструктор.

А в ходе семинара не раз заходила речь об «услугах», которые надлежит оказать именно этой партии, — например, в день выборов о явке на определенный час нужно информировать не только ТИК, но и «Единую Россию».

На аудиозаписи говорится, что эта задача — обеспечить «Единой России» 45% — была поставлена якобы Главным управлением территориальной политики правительства Московской области.

- Была большая просьба, ...чтобы все прошло, как белый лист: чисто, без замечаний, без заявлений, без жалоб, без нарушений избирательного законодательства», — приказала инструктор.

По данным "новой газеты", в 2019 году после того, как всплыли факты о фальсификаций в Королеве, Жанне Прокофьевой пришлось давать объяснения рабочей группе Мособлизбиркома. С тех пор ее отлучили от выборов. Видимо, теперь она передает опыт своим последователям.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 17-19 сентября 2021 в Бердске пройдут не только выборы депутатов Госдумы, но и местного горсовета.

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