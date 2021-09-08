В Чемпионате мира по волейболу принял участие 19-летний спортсмен из Бердска
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В Чемпионате мира по волейболу принял участие 19-летний спортсмен из Бердска

12:49:429/8/2021Фото: ОФКиС
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Команда сборной России заняла почетное 4 место.

Кирилл Власов

Власов Кирилл выпускник СШ «Авангард», волейболист молодёжной сборной России блестяще представил свой родной город Бердск и свою страну на Чемпионате мира по волейболу среди юношей до 19 лет, который проходил в Иране, в городе Тегеране.

Команда сборной России заняла достойное 4 место в Чемпионате!

Молодежная сборная России по волейболу

Отметим, ребята делают первые шаги в спорте именно в спортивной школе. Именно там их встречают первые победы и первые поражения. Тренеры вкладывают много своих сил, знаний, опыта в подготовку юных спортсменов, и особенно приятно, когда подросшие спортсмены дают высокий результат.

Власова Кирилла воспитал и привел в большой спорт тренер Скоробогатов Анатолий Алексеевич.

Напомним, вчера во время отборочного тура Чемпионата мира по футболу, сборная России обыграла мальтийских футболистов со счетом 2:0. Первый гол в ворота соперника забил Федор Смолов на 10 минуте матча.

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