В Чемпионате мира по волейболу принял участие 19-летний спортсмен из Бердска

Власов Кирилл выпускник СШ «Авангард», волейболист молодёжной сборной России блестяще представил свой родной город Бердск и свою страну на Чемпионате мира по волейболу среди юношей до 19 лет, который проходил в Иране, в городе Тегеране.
Команда сборной России заняла достойное 4 место в Чемпионате!
Отметим, ребята делают первые шаги в спорте именно в спортивной школе. Именно там их встречают первые победы и первые поражения. Тренеры вкладывают много своих сил, знаний, опыта в подготовку юных спортсменов, и особенно приятно, когда подросшие спортсмены дают высокий результат.
Власова Кирилла воспитал и привел в большой спорт тренер Скоробогатов Анатолий Алексеевич.
Напомним, вчера во время отборочного тура Чемпионата мира по футболу, сборная России обыграла мальтийских футболистов со счетом 2:0. Первый гол в ворота соперника забил Федор Смолов на 10 минуте матча.