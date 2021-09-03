Титул "Великолепие Евразии" привезла с конкурса красоты жительница Бердска Евгения Долженко
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Титул "Великолепие Евразии" привезла с конкурса красоты жительница Бердска Евгения Долженко

10:16:459/3/2021Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области / nso.ru
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Победительницей проекта стала жительница Новосибирска Оксана Ишимова, она взяла гран-при "Леди Евразия-2021".

В конкурсе "Леди Евразия - 2021" участница из Бердска стала победительницей в номинации "Великолепие Евразии"

В Республике Алтай прошел интернациональный конкурс красоты «Леди Евразия-2021».

Победительницей проекта стала жительница Новосибирска Оксана Ишимова, она взяла гран-при конкурса, кроме того, ее творческий номер был признан лучшим и за него она получила звание «Талант Евразии».

Жительница Бердска Евгения Долженко стала победительницей в номинации «Великолепие Евразии», еще одна представительница столицы Сибири Анна Зубаровская стала обладательницей титула «Леди «Венец Сибири».

Участницы из разных регионов - Новосибирской, Тюменской, Иркутской областей, Красноярского края, Республик Бурятия, Саха (Якутии) и Татарстан, Санкт-Петербурга и Смоленска принимали участие в ежегодном проекте, в финале которого прошло заключительное дефиле, были показаны творческие номера и представлены национальные костюмы.

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